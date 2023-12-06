ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Я переможу. Байден оцінив шанси Трампа виграти на виборах

США, Середа 06 грудня 2023 20:47
UA EN RU
Я переможу. Байден оцінив шанси Трампа виграти на виборах Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден оцінив шанси колишнього президента США Дональда Трампа на прийдешніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Байдена.

В кінці прес-конференції американського президента запитали, що він думає з приводу його конкурента на американських виборах 2024 року Трампа, і як нинішній президент оцінює свої шанси на перемогу. На що Байден дав доволі чітку відповідь

"Я не думаю. Я його переможу", - наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну.

Чинний голова Білого дому Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп є загрозою для демократії й другий термін республіканця може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху американської автократії.

Водночас колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому. Втім, є виняток.

Зауважимо, що чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО