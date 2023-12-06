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СБУ ліквідувала "депутата Народної ради "ЛНР", - джерела

Луганськ, Середа 06 грудня 2023 17:03
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СБУ ліквідувала "депутата Народної ради "ЛНР", - джерела Архівне фото: Олег Попов (рос ЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Дмитро Браславський

Українські спецслужби сьогодні, 6 грудня, ліквідували "депутата Народної ради "ЛНР" Олега Попова. Раніше він був причетний до вбивства українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначається, що спочатку пропагандисти повідомляли, що він зазнав важких поранень, а потім визнали, що пособник окупантів загинув.

За інформацією наших джерел, ця ліквідація є справою рук СБУ. Попов був законною метою, адже до "депутатства" він керував багатьма російськими "добробатами", очолював незаконні збройні формування і вбивав українців.

Крім того, у "Народній раді "ЛНР" він був "головою комітету з питань державної безпеки та оборони".

Раніше повідомлялося, що в районі стадіону "Авангард" у Луганську вибухнув автомобіль. У ньому і перебував Олег Попов.

Ліквідація колаборантів у Луганську

Нагадаємо, що 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.

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