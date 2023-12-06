Ракети для HIMARS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки сьогодні, 6 грудня, оголосили пакет військової допомоги Україні. До нього входить озброєння вартістю 175 мільйонів доларів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США та пресслужбу Пентагона.

За словами Блінкена, пакет включає:

боєприпаси для ППО;

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові ракети;

патрони для стрілецької зброї;

боєприпаси для руйнування перешкод;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

допоміжне обладнання.

При цьому глава Держдепу наголосив, що якщо Конгрес не підтримає нове фінансування допомоги "це буде один із останніх пакетів для України у сфері безпеки, які США можуть надати".

"Допомога Україні у захисті від російської агресії та забезпеченні її майбутнього відповідає інтересам нашої національної безпеки та сприяє глобальній стабільності в усьому світі, і нам необхідно, щоб Конгрес вжив заходів негайно", - зазначив Блінкен.

У Пентагоні уточнили склад пакету допомоги Україні

За даними Міністерства оборони США, Україна в рамках нового пакету військової допомоги отримає:

ракети AIM-9M та AIM-7 для протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

боєприпаси для розчищення перешкод;

обладнання для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Що передувало

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У цю суму входить понад 60 млрд доларів для фінансування допомоги Україні.

Відповідний законопроект мають вже сьогодні, 6 грудня, розглянути у Сенаті США. Але там, мабуть, не набереться потрібної кількості голосів, оскільки республіканці планують голосувати проти.

Представники меншості у верхній палаті Конгресу вимагають, щоб Білий дім передбачив у запиті пропозиції щодо посилення безпеки кордону.

Більш детально про те, чому Конгрес не може домовитись про допомогу Україні - у матеріалі РБК-Україна.