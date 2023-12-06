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G7 введе заборону на прямі постачання російських алмазів

США, Середа 06 грудня 2023 21:37
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G7 введе заборону на прямі постачання російських алмазів Фото: G7 введе заборону на прямі постачання російських алмазів (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Джо Байден і лідери країн "Великої сімки" (G7) погодилися на заборону на російські алмази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів G7.

Західні країни остаточно домовилися про запровадження санкцій на алмази із Росії. Заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2024 року, потім протягом року поступово буде впроваджуватися ембарго на обіг каменів.

Згідно з новими заходами, країни заборонять непромислові алмази з Росії до січня, а російські алмази, що продаються третіми країнами, - з березня.

За даними видання, лідери G7 також планують посилити контроль за використанням Росією міжнародної фінансової системи та запровадити більше санкцій, щоб забезпечити обмеження ціни на російську нафту.

Санкції проти Росії

ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.

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G7 Війна Росії проти України
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