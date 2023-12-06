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Нічна атака дронів: сили ППО знищили понад 40 ударних безпілотників

Україна, Середа 06 грудня 2023 07:34
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Нічна атака дронів: сили ППО знищили понад 40 ударних безпілотників Фото: РФ випустила по Україні майже пів сотні ударних дронів, скільки цілей знищила ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація випустила по Україні майже пів сотні ударних безпілотників сьогодні вночі, 6 грудня. Сили ППО знищили 41 БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Російські окупаційні війська атакували України "шахедами" з двох напрямків - мис Чауда (Крим) та Курська область РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних безпілотників.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття російської атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака РФ по Україні 6 грудня

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.

Сили оборони Півдня повідомляли про рух "шахедів" у бік міста Старокостянтинів Хмельницького району.

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