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Ліквідація ДАБІ: проект закону хочуть презентувати в Раді наступного тижня

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 10:43
Ліквідація ДАБІ: проект закону хочуть презентувати в Раді наступного тижня Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Законопроект про ліквідацію ДАБІ хочуть презентувати у комітеті Верховної ради вже наступного тижня. Мінрегіон передав на обговорення до профільного комітету пропозиції до проекту.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Мінрегіон напрацьовував пропозиції до законопроекту за участі народних депутатів, Асоціації міст України, Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, забудовників і їхніх представників та інших організацій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що спільно вони розробили повністю погоджену з усіма стейкхолдерами концепцію нового законопроекту.

"Наступного тижня у комітеті планується проведення круглого столу щодо реформування системи архітектурно-будівельного контролю в Україні, на якому і буде презентовано проект закону", - сказано у повідомленні.

За словами Чернишова, із врахуванням попередніх обговорень та визначених регламентом ВР процедур, прийняття та підписання зазначеного закону має відбутися не пізніше червня цього року.

Нагадаємо, 17 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроект про реформування державного регулювання у сфері містобудування має бути поданий на розгляд у парламент.

В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

Нагадаємо, 13 березня 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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