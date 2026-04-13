ua en ru
Пн, 13 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Ліки за пів ціни та безкоштовний інсулін: програму "Доступні ліки" суттєво розширять

21:34 13.04.2026 Пн
2 хв
Коли очікувати на оновлений перелік безплатних препаратів?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Україні стане більше препаратів за програмою "Доступні ліки" (Getty Images)

Людям із хронічними захворюваннями стане простіше і дешевше отримати ліки. Найближчим часом програма "Доступні ліки" розшириться для пацієнтів із діабетом та серцево-судинними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайла Радуцького.

Які ліки додадуть

Ключові зміни стосуються пацієнтів із діабетом ІІ типу. До програми включать сучасні препарати групи гліфлозинів - дапагліфлозин та емпагліфлозин. За словами Радуцького, ці ліки є "золотим стандартом" у світовій медицині, адже не лише контролюють рівень цукру, а й знижують ризики ураження серця та нирок.

Вперше держава запроваджує механізм часткового відшкодування - 50% вартості оригінальних препаратів цієї групи.

Також перелік поповнять нові оральні антикоагулянти та засоби для профілактики інфарктів, інсультів та тромбозів.

Коли з’явиться оновлений перелік

Очікується, що новий список препаратів сформують після 21 квітня. Саме до цієї дати виробники мають подати свої заявки.

Зазвичай процедура оновлення переліку триває близько 32 робочих днів, після чого оприлюднюють результати.

На 2026 рік фінансування програми "Доступні ліки" суттєво збільшили - до 8,7 млрд гривень, що майже на 2 млрд гривень більше, ніж торік.

Що ще планують змінити

Паралельно влада опрацьовує додаткові кроки для підвищення доступності лікування. Зокрема, йдеться про:

  • включення до програми тест-смужок для вимірювання рівня цукру;
  • запровадження повністю безоплатного інсуліну для людей віком понад 60 років.

Як отримати ліки

Механізм отримання препаратів залишається без змін. Пацієнти можуть отримати ліки:

  • за електронним рецептом від сімейного лікаря або профільного спеціаліста;
  • у будь-якій аптеці, що має договір із НСЗУ.

У разі відмови у видачі ліків або порушень українцям радять звертатися на гарячу лінію МОЗ або до контакт-центру НСЗУ.

Розширення програми дозволить більшій кількості пацієнтів отримати доступ до сучасного лікування, зокрема для контролю діабету та профілактики серцево-судинних захворювань.

Раніше РБК-Україна писало, що до програми "Доступні ліки" додали 37 нових позицій, а загалом вона охоплює вже понад 700 ліків і медвиробів, які можна отримати безкоштовно або з доплатою для лікування різних захворювань.

Також ми розповідали про нові правила реалізації ліків в України за електронним рецептом. Тепер їх зможуть відпускати не лише фармацевти, а й медичні сестри та брати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Доступні ліки
Новини
