Лекарства за полцены и бесплатный инсулин: программу "Доступные лекарства" существенно расширят

Людям с хроническими заболеваниями станет проще и дешевле получить лекарства. В ближайшее время программа "Доступные лекарства" расширится для пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого .

Какие лекарства добавят

Ключевые изменения касаются пациентов с диабетом II типа. В программу включат современные препараты группы глифлозинов - дапаглифлозин и эмпаглифлозин. По словам Радуцкого, эти лекарства являются "золотым стандартом" в мировой медицине, ведь не только контролируют уровень сахара, но и снижают риски поражения сердца и почек.

Впервые государство вводит механизм частичного возмещения - 50% стоимости оригинальных препаратов этой группы.

Также перечень пополнят новые оральные антикоагулянты и средства для профилактики инфарктов, инсультов и тромбозов.

Когда появится обновленный перечень

Ожидается, что новый список препаратов сформируют после 21 апреля. Именно до этой даты производители должны подать свои заявки.

Обычно процедура обновления перечня длится около 32 рабочих дней, после чего обнародуют результаты.

На 2026 год финансирование программы "Доступные лекарства" существенно увеличили - до 8,7 млрд гривен, что почти на 2 млрд гривен больше, чем в прошлом году.

Что еще планируют изменить

Параллельно власти прорабатывают дополнительные шаги для повышения доступности лечения. В частности, речь идет о:

включении в программу тест-полосок для измерения уровня сахара;

введении полностью бесплатного инсулина для людей старше 60 лет.

Как получить лекарства

Механизм получения препаратов остается без изменений. Пациенты могут получить лекарства:

по электронному рецепту от семейного врача или профильного специалиста;

в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ.

В случае отказа в выдаче лекарств или нарушений украинцам советуют обращаться на горячую линию Минздрава или в контакт-центр НСЗУ.

Расширение программы позволит большему количеству пациентов получить доступ к современному лечению, в частности для контроля диабета и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.