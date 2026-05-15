Лікарняні у розмірі 100% зарплати: хто в Україні може отримувати повні виплати

Головне: Залежність від стажу: За загальним правилом допомога по тимчасовій непрацездатності становить від 50% до 100% середньої зарплати залежно від страхового стажу.

Коли лікарняні оплачують повністю

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу працівника. Розмір виплат може становити 50%, 60%, 70% або 100% середньої зарплати.

У ПФУ нагадали, що 100% лікарняних виплачують за наявності понад восьми років страхового стажу.

Хто має право на 100% лікарняних незалежно від стажу

Водночас деякі категорії українців можуть отримувати повну оплату лікарняного незалежно від того, скільки років мають страхового стажу.

Йдеться, зокрема, про:

ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей загиблих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

громадян, віднесених до 1-3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одного з батьків або особу, яка доглядає хвору дитину до 14 років, якщо дитина постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Окремі правила для працівників Дія.City

У Пенсійному фонді також пояснили, що працівникам або гіг-спеціалістам резидентів Дія.City лікарняні виплачують незалежно від страхового стажу.

Розмір виплат у такому випадку визначають відповідно до зарплати, з якої фактично були сплачені страхові внески.

Кому ще гарантують 100% виплат

Повну компенсацію незалежно від стажу також призначають у разі:

нещасного випадку на виробництві;

професійного захворювання;

допомоги по вагітності та пологах.

У таких випадках виплати становлять 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу.