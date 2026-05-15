Лікарняні у розмірі 100% зарплати: хто в Україні може отримувати повні виплати

В Україні частина працівників може отримувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Це стосується не лише людей із великим трудовим стажем, а й окремих пільгових категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується залежно від страхового стажу працівника. Розмір виплат може становити 50%, 60%, 70% або 100% середньої зарплати.
У ПФУ нагадали, що 100% лікарняних виплачують за наявності понад восьми років страхового стажу.
Водночас деякі категорії українців можуть отримувати повну оплату лікарняного незалежно від того, скільки років мають страхового стажу.
Йдеться, зокрема, про:
У Пенсійному фонді також пояснили, що працівникам або гіг-спеціалістам резидентів Дія.City лікарняні виплачують незалежно від страхового стажу.
Розмір виплат у такому випадку визначають відповідно до зарплати, з якої фактично були сплачені страхові внески.
Повну компенсацію незалежно від стажу також призначають у разі:
У таких випадках виплати становлять 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2026 року підвищили граничні розміри лікарняних і декретних виплат через зростання мінімальної зарплати до 8 647 гривень. Для людей зі страховим стажем менше шести місяців максимальний розмір лікарняних становить 284,07 гривень на день, а допомоги по вагітності та пологах - 568,13 гривень на день.
Також РБК-Україна розповідало, що розмір допомоги по вагітності та пологах залежить від того, чи є жінка застрахованою у системі соцстрахування. Офіційно працевлаштовані жінки отримують 100% середньої зарплати за період декретної відпустки, тоді як незастрахованим виплачують фіксовану державну допомогу - 7 000 гривень на місяць у 2026 році.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.