Больничные в размере 100% зарплаты: кто в Украине может получать полные выплаты

Главное: Зависимость от стажа: По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности составляет от 50% до 100% средней зарплаты в зависимости от страхового стажа.

По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности составляет от 50% до 100% средней зарплаты в зависимости от страхового стажа. Полная оплата за стаж: Больничные в размере 100% среднего дохода выплачиваются работникам, которые имеют более восьми лет страхового стажа.

Больничные в размере 100% среднего дохода выплачиваются работникам, которые имеют более восьми лет страхового стажа. Льготные категории: Независимо от стажа 100% больничных получают ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших защитников.

Независимо от стажа 100% больничных получают ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших защитников. Пострадавшие от Чернобыля: Право на полную выплату имеют лица 1-3 категорий пострадавших вследствие ЧАЭС, а также родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от катастрофы.

Право на полную выплату имеют лица 1-3 категорий пострадавших вследствие ЧАЭС, а также родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от катастрофы. Резиденты Дія.City: Работникам и гиг-специалистам Дія.City больничные выплачивают независимо от стажа, исходя из суммы, с которой фактически уплачивались взносы.

Работникам и гиг-специалистам Дія.City больничные выплачивают независимо от стажа, исходя из суммы, с которой фактически уплачивались взносы. Случаи на производстве: Полная компенсация предоставляется в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.

Полная компенсация предоставляется в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве. Материнство: Пособие по беременности и родам всегда выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от количества лет работы.

Когда больничные оплачивают полностью

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от страхового стажа работника. Размер выплат может составлять 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.

В ПФУ напомнили, что 100% больничных выплачивают при наличии более восьми лет страхового стажа.

Кто имеет право на 100% больничных независимо от стажа

В то же время некоторые категории украинцев могут получать полную оплату больничного независимо от того, сколько лет имеют страховой стаж.

Речь идет, в частности, о:

ветеранах войны;

пострадавших участниках Революции Достоинства;

членах семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

гражданах, отнесенных к 1-3 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одного из родителей или лицо, ухаживающее за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отдельные правила для работников Дія.City

В Пенсионном фонде также объяснили, что работникам или гиг-специалистам резидентов Дія.City больничные выплачивают независимо от страхового стажа.

Размер выплат в таком случае определяют в соответствии с зарплатой, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

Кому еще гарантируют 100% выплат

Полную компенсацию независимо от стажа также назначают в случае:

несчастного случая на производстве;

профессионального заболевания;

пособия по беременности и родам.

В таких случаях выплаты составляют 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.