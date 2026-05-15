RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Больничные в размере 100% зарплаты: кто в Украине может получать полные выплаты

06:40 15.05.2026 Пт
3 мин
Не всегда размер больничных выплат зависит от страхового стажа
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Какой размер больничных в Украине? (Getty Images)

В Украине часть работников может получать больничные в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа. Это касается не только людей с большим трудовым стажем, но и отдельных льготных категорий.

Главное:

  • Зависимость от стажа: По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности составляет от 50% до 100% средней зарплаты в зависимости от страхового стажа.
  • Полная оплата за стаж: Больничные в размере 100% среднего дохода выплачиваются работникам, которые имеют более восьми лет страхового стажа.
  • Льготные категории: Независимо от стажа 100% больничных получают ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших защитников.
  • Пострадавшие от Чернобыля: Право на полную выплату имеют лица 1-3 категорий пострадавших вследствие ЧАЭС, а также родители, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от катастрофы.
  • Резиденты Дія.City: Работникам и гиг-специалистам Дія.City больничные выплачивают независимо от стажа, исходя из суммы, с которой фактически уплачивались взносы.
  • Случаи на производстве: Полная компенсация предоставляется в случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве.
  • Материнство: Пособие по беременности и родам всегда выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от количества лет работы.

Когда больничные оплачивают полностью

Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании", пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в зависимости от страхового стажа работника. Размер выплат может составлять 50%, 60%, 70% или 100% средней зарплаты.

В ПФУ напомнили, что 100% больничных выплачивают при наличии более восьми лет страхового стажа.

Кто имеет право на 100% больничных независимо от стажа

В то же время некоторые категории украинцев могут получать полную оплату больничного независимо от того, сколько лет имеют страховой стаж.

Речь идет, в частности, о:

  • ветеранах войны;
  • пострадавших участниках Революции Достоинства;
  • членах семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;
  • гражданах, отнесенных к 1-3 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • одного из родителей или лицо, ухаживающее за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отдельные правила для работников Дія.City

В Пенсионном фонде также объяснили, что работникам или гиг-специалистам резидентов Дія.City больничные выплачивают независимо от страхового стажа.

Размер выплат в таком случае определяют в соответствии с зарплатой, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

Кому еще гарантируют 100% выплат

Полную компенсацию независимо от стажа также назначают в случае:

  • несчастного случая на производстве;
  • профессионального заболевания;
  • пособия по беременности и родам.

В таких случаях выплаты составляют 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.

Напомним, в Украине с 1 января 2026 года повысили предельные размеры больничных и декретных выплат из-за роста минимальной зарплаты до 8 647 гривен. Для людей со страховым стажем менее шести месяцев максимальный размер больничных составляет 284,07 гривен в день, а пособия по беременности и родам - 568,13 гривен в день.

Также РБК-Украина рассказывало, что размер пособия по беременности и родам зависит от того, является ли женщина застрахованной в системе соцстрахования. Официально трудоустроенные женщины получают 100% средней зарплаты за период декретного отпуска, тогда как незастрахованным выплачивают фиксированную государственную помощь - 7 000 гривен в месяц в 2026 году.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФинансыБольничный