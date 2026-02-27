Лікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки Львова

Коли та що саме зміниться у поліклініках Львова

Мер Львова у своєму дописі наголосив, що "людина не повинна тижнями чекати лікаря".

"Саме тому ми змінюємо принцип роботи поліклінік у Львові", - пояснив Садовий.

Він повідомив також, що чіткі правила безоплатної медичної допомоги будуть діяти вже з березня поточного року.

Згідно з інформацією очільника міста, йдеться про такі стандарти:

якщо мешканець звертається по амбулаторну допомогу - консультація має відбутися впродовж 24 годин ;

; якщо у сімейного лікаря немає вільного часу - прийом забезпечить черговий лікар ;

; консультація вузького спеціаліста є безоплатною за наявності електронного скерування від сімейного чи чергового лікаря - це важлива умова;

лабораторні обстеження - не за два тижні, а впродовж 24 годин.

Повідомляється також, що поліклініки працюватимуть щоденно:

у будні дні - з 08:00 до 20:00;

у суботу - з 09:00 до 15:00;

в неділю - з 09:00 до 14:00.

"Бо хвороба не питає, який сьогодні день", - зауважив Садовий.

Крім того, в місті запускають окрему медичну лінію за номером 1580.

"Якщо десь відмовили або затягують - місто має про це знати", - наголосив посадовець.

Паралельно, за його словами, готують "програму фінансової підтримки лікарів і медичних працівників із великим навантаженням".

"Бо вимагати швидкості можна лише тоді, коли система має ресурс", - уточнив Садовий.

Публікація Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Насамкінець він нагадав, що "медицина має бути не формально безоплатною, а реально доступною".

"Нам важливо, щоб ці правила працювали не на папері, а в реальному житті. Людина має знати: звернулась - її приймуть. А якщо десь система дає збій, ми будемо це виправляти", - підсумував мер Львова.