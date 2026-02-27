Лікарі прийматимуть навіть у неділю: як по-новому запрацюють поліклініки Львова

У Львові змінюють принцип роботи поліклінік. Вже незабаром чекати на візит до лікаря тижнями не доведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Андрія Садового у Facebook.
Мер Львова у своєму дописі наголосив, що "людина не повинна тижнями чекати лікаря".
"Саме тому ми змінюємо принцип роботи поліклінік у Львові", - пояснив Садовий.
Він повідомив також, що чіткі правила безоплатної медичної допомоги будуть діяти вже з березня поточного року.
Згідно з інформацією очільника міста, йдеться про такі стандарти:
Повідомляється також, що поліклініки працюватимуть щоденно:
"Бо хвороба не питає, який сьогодні день", - зауважив Садовий.
Крім того, в місті запускають окрему медичну лінію за номером 1580.
"Якщо десь відмовили або затягують - місто має про це знати", - наголосив посадовець.
Паралельно, за його словами, готують "програму фінансової підтримки лікарів і медичних працівників із великим навантаженням".
"Бо вимагати швидкості можна лише тоді, коли система має ресурс", - уточнив Садовий.
Насамкінець він нагадав, що "медицина має бути не формально безоплатною, а реально доступною".
"Нам важливо, щоб ці правила працювали не на папері, а в реальному житті. Людина має знати: звернулась - її приймуть. А якщо десь система дає збій, ми будемо це виправляти", - підсумував мер Львова.
