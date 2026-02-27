RU

Общество Образование Деньги Изменения

Врачи будут принимать даже в воскресенье: как по-новому заработают поликлиники Львова

Поликлиники Львова заработают по новым правилам и изменят график (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове меняют принцип работы поликлиник. Уже вскоре ждать визита к врачу неделями не придется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Андрея Садового в Facebook.

Читайте также: Три самых дешевых варианта: как с помощью одного QR-кода найти лекарства по низкой цене

Когда и что именно изменится в поликлиниках Львова

Мэр Львова в своем посте отметил, что "человек не должен неделями ждать врача".

"Именно поэтому мы меняем принцип работы поликлиник во Львове", - объяснил Садовый.

Он сообщил также, что четкие правила бесплатной медицинской помощи будут действовать уже с марта текущего года.

Согласно информации главы города, речь идет о таких стандартах:

  • если житель обращается за амбулаторной помощью - консультация должна состояться в течение 24 часов;
  • если у семейного врача нет свободного времени - прием обеспечит дежурный врач;
  • консультация узкого специалиста является бесплатной при наличии электронного направления от семейного или дежурного врача - это важное условие;
  • лабораторные обследования - не через две недели, а в течение 24 часов.

Сообщается также, что поликлиники будут работать ежедневно:

  • в будние дни - с 08:00 до 20:00;
  • в субботу - с 09:00 до 15:00;
  • в воскресенье - с 09:00 до 14:00.

"Потому что болезнь не спрашивает, какой сегодня день", - отметил Садовый.

Кроме того, в городе запускают отдельную медицинскую линию по номеру 1580.

"Если где-либо отказали или затягивают - город должен об этом знать", - подчеркнул чиновник.

Параллельно, по его словам, готовят "программу финансовой поддержки врачей и медицинских работников с большой нагрузкой".

"Потому что требовать скорости можно только тогда, когда система имеет ресурс", - уточнил Садовый.

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

В завершение он напомнил, что "медицина должна быть не формально бесплатной, а реально доступной".

"Нам важно, чтобы эти правила работали не на бумаге, а в реальной жизни. Человек должен знать: обратился - его примут. А если где-то система дает сбой, мы будем это исправлять", - подытожил мэр Львова.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, каких специалистов из медицинской сферы ищут сегодня в Украине больше всего.

Кроме того, мы объясняли, что нужно знать о долговременном медсестринском уходе - кому услуга доступна бесплатно и как ее получить.

Читайте также, как расширят программу "Доступные лекарства" в Украине - когда и какие важные препараты появятся в списке.

