Ліхтарі, свистки та пледи: "Укрзалізниця" впроваджує нові заходи безпеки в поїздах

Поїзні бригади "Укрзалізниці" отримали інвентар, який допоможе швидше й більш організовано діяти у разі загрози, а також зробити евакуацію безпечнішою.
Що саме з’явиться у вагонах та за якими протоколами зараз діють залізничники, РБК-Україна розповідає з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
В УЗ розповідають, що тепер поїзні бригади матимуть додаткові засоби для координації людей, а пасажири - речі першої потреби на випадок вимушеної зупинки в полі чи евакуації.
Усі пасажирські поїзди отримують комплекти, які допоможуть діяти чітко навіть у повній темряві чи за складних погодних умов:
Насамперед нове оснащення отримують рейси, що курсують у напрямках, де найчастіше виникає потреба в евакуації через безпекову ситуацію.
Залізничники отримали спецзасоби для евакуації (фото: "Укрзалізниця")
В "Укрзалізниці" наголошують, що протоколи безпеки чітко розмежовують загальну тривогу та реальну небезпеку. Рух усіх поїздів та повітряні загрози цілодобово відстежує спеціальний центр. Пасажирів просять вийти з поїзда виключно у разі безпосередньої загрози конкретному складу.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розробила інструкцію для пасажирів на випадок обстрілу. Головні правила - негайно відійти від вікон, лягти або присісти, захистити голову, не рухатися без потреби та під час евакуації не брати речі, а чітко виконувати вказівки провідників.
РБК-Україна також розповідало, що "Укрзалізниця" має чіткий алгоритм дій у разі конфліктів чи загроз у поїздах. Пасажирам радять одразу повідомляти провідника, який залучає начальника поїзда та, за потреби, поліцію, а також користуватися тривожною кнопкою чи додатком. У небезпечних ситуаціях головне - дотримуватися інструкцій персоналу.