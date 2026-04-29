Ліхтарі, свистки та пледи: "Укрзалізниця" впроваджує нові заходи безпеки в поїздах

Головне: Дооснащення: "Укрзалізниця" укомплектувала поїзди спецзасобами для евакуації: гучномовцями, свистками, ліхтарями та флуоресцентними паличками.

Що входить до нового безпекового набору

В УЗ розповідають, що тепер поїзні бригади матимуть додаткові засоби для координації людей, а пасажири - речі першої потреби на випадок вимушеної зупинки в полі чи евакуації.

Усі пасажирські поїзди отримують комплекти, які допоможуть діяти чітко навіть у повній темряві чи за складних погодних умов:

гучномовці та свистки - для оперативного оповіщення та керування натовпом;

ліхтарі та флуоресцентні палички - щоб підсвітити виходи з вагонів та безпечні шляхи евакуації.

дощовики та додаткові пледи для пасажирів - на випадок, якщо людям доведеться перебувати поза межами вагонів тривалий час.

Насамперед нове оснащення отримують рейси, що курсують у напрямках, де найчастіше виникає потреба в евакуації через безпекову ситуацію.

Залізничники отримали спецзасоби для евакуації (фото: "Укрзалізниця")

Коли розпочинається евакуація

В "Укрзалізниці" наголошують, що протоколи безпеки чітко розмежовують загальну тривогу та реальну небезпеку. Рух усіх поїздів та повітряні загрози цілодобово відстежує спеціальний центр. Пасажирів просять вийти з поїзда виключно у разі безпосередньої загрози конкретному складу.