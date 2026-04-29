Фонари, свистки и пледы: "Укрзализныця" внедряет новые меры безопасности в поездах

Поездные бригады "Укрзализныци" получили инвентарь, который поможет быстрее и более организованно действовать в случае угрозы, а также сделать эвакуацию более безопасной.
Что именно появится в вагонах и по каким протоколам сейчас действуют железнодорожники, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
В УЗ рассказывают, что теперь поездные бригады будут иметь дополнительные средства для координации людей, а пассажиры - вещи первой необходимости на случай вынужденной остановки в поле или эвакуации.
Все пассажирские поезда получают комплекты, которые помогут действовать четко даже в полной темноте или при сложных погодных условиях:
Прежде всего новое оснащение получают рейсы, курсирующие в направлениях, где чаще всего возникает потребность в эвакуации из-за ситуации с безопасностью.
Железнодорожники получили спецсредства для эвакуации (фото: "Укрзализныця")
В "Укрзализныце" отмечают, что протоколы безопасности четко разграничивают общую тревогу и реальную опасность. Движение всех поездов и воздушные угрозы круглосуточно отслеживает специальный центр. Пассажиров просят выйти из поезда исключительно в случае непосредственной угрозы конкретному составу.
Напомним, "Укрзализныця" разработала инструкцию для пассажиров на случай обстрела. Главные правила - немедленно отойти от окон, лечь или присесть, защитить голову, не двигаться без надобности и во время эвакуации не брать вещи, а четко выполнять указания проводников.
РБК-Украина также рассказывало, что "Укрзализныця" имеет четкий алгоритм действий в случае конфликтов или угроз в поездах. Пассажирам советуют сразу сообщать проводнику, который привлекает начальника поезда и, при необходимости, полицию, а также пользоваться тревожной кнопкой или приложением. В опасных ситуациях главное - следовать инструкциям персонала.