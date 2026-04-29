Фонари, свистки и пледы: "Укрзализныця" внедряет новые меры безопасности в поездах

Поездные бригады "Укрзализныци" получили инвентарь, который поможет быстрее и более организованно действовать в случае угрозы, а также сделать эвакуацию более безопасной.

Что именно появится в вагонах и по каким протоколам сейчас действуют железнодорожники, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Главное: Дооснащение: "Укрзализныця" укомплектовала поезда спецсредствами для эвакуации: громкоговорителями, свистками, фонарями и флуоресцентными палочками.

Что входит в новый набор безопасности

В УЗ рассказывают, что теперь поездные бригады будут иметь дополнительные средства для координации людей, а пассажиры - вещи первой необходимости на случай вынужденной остановки в поле или эвакуации.

Все пассажирские поезда получают комплекты, которые помогут действовать четко даже в полной темноте или при сложных погодных условиях:

громкоговорители и свистки - для оперативного оповещения и управления толпой;

фонари и флуоресцентные палочки - чтобы подсветить выходы из вагонов и безопасные пути эвакуации.

дождевики и дополнительные пледы для пассажиров - на случай, если людям придется находиться вне вагонов длительное время.

Прежде всего новое оснащение получают рейсы, курсирующие в направлениях, где чаще всего возникает потребность в эвакуации из-за ситуации с безопасностью.

Железнодорожники получили спецсредства для эвакуации (фото: "Укрзализныця")

Когда начинается эвакуация

В "Укрзализныце" отмечают, что протоколы безопасности четко разграничивают общую тревогу и реальную опасность. Движение всех поездов и воздушные угрозы круглосуточно отслеживает специальный центр. Пассажиров просят выйти из поезда исключительно в случае непосредственной угрозы конкретному составу.