Фонари, свистки и пледы: "Укрзализныця" внедряет новые меры безопасности в поездах

19:29 29.04.2026 Ср
Железнодорожники получили спецсредства для координации толпы
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Железнодорожники получили спецсредства для эвакуации ("Укрзализныця")

Поездные бригады "Укрзализныци" получили инвентарь, который поможет быстрее и более организованно действовать в случае угрозы, а также сделать эвакуацию более безопасной.

Что именно появится в вагонах и по каким протоколам сейчас действуют железнодорожники, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Укрзализныцю".

Читайте также: Поезд может стать мишенью: когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция)

Главное:

  • Дооснащение: "Укрзализныця" укомплектовала поезда спецсредствами для эвакуации: громкоговорителями, свистками, фонарями и флуоресцентными палочками.
  • Для пассажиров: В вагонах появятся дополнительные пледы и дождевики на случай вынужденного пребывания за пределами состава.
  • Приоритет: Новое оборудование в первую очередь получили рейсы, курсирующие в наиболее опасных направлениях.
  • Условие эвакуации: Высадка пассажиров производится только при непосредственной угрозе конкретному поезду, а не во время каждой воздушной тревоги.
  • Контроль: Безопасность движения в реальном времени отслеживает круглосуточный мониторинговый центр УЗ.

Что входит в новый набор безопасности

В УЗ рассказывают, что теперь поездные бригады будут иметь дополнительные средства для координации людей, а пассажиры - вещи первой необходимости на случай вынужденной остановки в поле или эвакуации.

Все пассажирские поезда получают комплекты, которые помогут действовать четко даже в полной темноте или при сложных погодных условиях:

  • громкоговорители и свистки - для оперативного оповещения и управления толпой;
  • фонари и флуоресцентные палочки - чтобы подсветить выходы из вагонов и безопасные пути эвакуации.
  • дождевики и дополнительные пледы для пассажиров - на случай, если людям придется находиться вне вагонов длительное время.

Прежде всего новое оснащение получают рейсы, курсирующие в направлениях, где чаще всего возникает потребность в эвакуации из-за ситуации с безопасностью.

Железнодорожники получили спецсредства для эвакуации (фото: "Укрзализныця")

Когда начинается эвакуация

В "Укрзализныце" отмечают, что протоколы безопасности четко разграничивают общую тревогу и реальную опасность. Движение всех поездов и воздушные угрозы круглосуточно отслеживает специальный центр. Пассажиров просят выйти из поезда исключительно в случае непосредственной угрозы конкретному составу.

Напомним, "Укрзализныця" разработала инструкцию для пассажиров на случай обстрела. Главные правила - немедленно отойти от окон, лечь или присесть, защитить голову, не двигаться без надобности и во время эвакуации не брать вещи, а четко выполнять указания проводников.

РБК-Украина также рассказывало, что "Укрзализныця" имеет четкий алгоритм действий в случае конфликтов или угроз в поездах. Пассажирам советуют сразу сообщать проводнику, который привлекает начальника поезда и, при необходимости, полицию, а также пользоваться тревожной кнопкой или приложением. В опасных ситуациях главное - следовать инструкциям персонала.

Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Лелич — руководитель рубрик Политика и Мир