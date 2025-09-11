Офіційно! УЄФА оголосив місце проведення фіналу Ліги чемпіонів-2026/27
Виконавчий комітет Союза європейських футбольних асоціацій (УЄФА) 11 вересня провів засідання в Тирані (Албанія). На ньому були призначені господарі кількох фіналів європейських турнірів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Фінал ЛЧ – на "Метрополітано"
Фінал Ліги чемпіонів сезону-2026/27 пройде стадіоні "Метрополітано" в іспанському Мадриді.
"Метрополітано" – домашня арена клубу "Атлетіко" з іспанської столиці. Збудований у 1993 році, реконструйований – у 2017-му. Трибуни можуть вмістити 70 692 глядачі.
Стадіон вже одного разу приймав вирішальний матч ЛЧ. Сталося це у сезоні-2018/19. Тоді у суто англійському фіналі "Ліверпуль" переміг "Тоттенхем" (2:0).
Де пройдуть інші фінали
Крім головного матчу клубного сезону-2026/27, УЄФА також оголосив про місця проведення деяких інших фіналів та турнірів.
- Фінал жіночої Ліги чемпіонів-2026/2027 прийме Національний стадіон у Варшаві (Польща)
- Матч за Суперкубок УЄФА-2026 – Зальцбург (Австрія)
- Фінал Ліги чемпіонів з футзалу-2025/2026 – Пезаро (Італія)
- Євро-2027 U-19 з футзалу – Астана (Казахстан)
- Жіночий Євро-2027 з футзалу – Осієк (Хорватія)
Вирішальні матчі поточного сезону
Нагадаємо, що фінальні матчі єврокубків-2025/26 відбудуться на таких аренах.
- Ліга чемпіонів – "Пушкаш Арена" в Будапешті (Угорщина)
- Ліга Європи – "Бешикташ" у Стамбулі (Туреччина)
- Ліга конференцій – "Ред Булл Арена" в Лейпцигу (Німеччина)
