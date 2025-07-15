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Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал

Фото: Новий переможець Ліги чемпіонів стане відомий 30 травня наступного року (x.com/championsleague)
Автор: Андрій Костенко

УЄФА представив офіційний календар матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26 – від кваліфікаційного раунду до фіналу. Новий розіграш стартував 8 липня з першого кваліфікаційного етапу, а завершиться фіналом 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Шлях до основного етапу

У кваліфікації Ліги чемпіонів беруть участь 53 клуби: 42 – у так званому "шляху чемпіонів", ще 11 – у "шляху ліг". До основної стадії турніру потраплять лише сім команд з відбору: п'ять через перемогу в плей-офф "шляху чемпіонів", дві – зі "шляху ліг".

Україна в кваліфікації має одного представника. Київське "Динамо" спробує потрапити до основного раунду через "шлях чемпіонів".

Ключові дати кваліфікації:

  • 1-й кваліфікаційний раунд: 8-9 і 15-16 липня
  • 2-й раунд: 22-23 і 29-30 липня
  • 3-й раунд: 5-6 і 12 серпня
  • Плей-офф: 19-20 і 26-27 серпня

Основний етап: жеребкування та матчі

До групового етапу вже автоматично потрапили 29 команд з 36-ти. Жеребкування цієї стадії відбудеться 28 серпня. А перший тур – 16 вересня. Матчі пройдуть у вісім турів до січня 2026 року:

  • Тур 1: 16-18 вересня
  • Тур 2: 30 вересня-1 жовтня
  • Тур 3: 21-22 жовтня
  • Тур 4: 4-5 листопада
  • Тур 5: 25-26 листопада
  • Тур 6: 9-10 грудня
  • Тур 7: 20-21 січня
  • Тур 8: 28 січня

Сітка плей-офф

Жеребкування матчів плей-офф за підсумками основного етапу пройде 30 січня 2026.

А 27 лютого визначиться сітка на 1/8 фіналу, чвертьфінали та півфінали.

Матчі на виліт пройдуть у такі дати:

  • Раунд плей-офф: 17-18 та 24-25 лютого
  • 1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня
  • Чвертьфінали: 7-8 та 14-15 квітня
  • Півфінали: 28-29 квітня та 5-6 травня

Коли і де відбудеться фінал

Вирішальний поєдинок турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Це буде перший фінал Ліги чемпіонів на новому стадіоні збірної Угорщини. Раніше арена приймала Суперкубок УЄФА-2022 та фінал Ліги Європи-2023.

"Пушкаш Арена" в Будапешті – місце проведення фіналу ЛЧ-2025/26 (фото: Вікіпедія)

Раніше розповіли про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

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