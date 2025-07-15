Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал

УЄФА представив офіційний календар матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26 – від кваліфікаційного раунду до фіналу. Новий розіграш стартував 8 липня з першого кваліфікаційного етапу, а завершиться фіналом 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У кваліфікації Ліги чемпіонів беруть участь 53 клуби: 42 – у так званому "шляху чемпіонів", ще 11 – у "шляху ліг". До основної стадії турніру потраплять лише сім команд з відбору: п'ять через перемогу в плей-офф "шляху чемпіонів", дві – зі "шляху ліг".
Україна в кваліфікації має одного представника. Київське "Динамо" спробує потрапити до основного раунду через "шлях чемпіонів".
Ключові дати кваліфікації:
До групового етапу вже автоматично потрапили 29 команд з 36-ти. Жеребкування цієї стадії відбудеться 28 серпня. А перший тур – 16 вересня. Матчі пройдуть у вісім турів до січня 2026 року:
Жеребкування матчів плей-офф за підсумками основного етапу пройде 30 січня 2026.
А 27 лютого визначиться сітка на 1/8 фіналу, чвертьфінали та півфінали.
Матчі на виліт пройдуть у такі дати:
Вирішальний поєдинок турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Це буде перший фінал Ліги чемпіонів на новому стадіоні збірної Угорщини. Раніше арена приймала Суперкубок УЄФА-2022 та фінал Ліги Європи-2023.
"Пушкаш Арена" в Будапешті – місце проведення фіналу ЛЧ-2025/26 (фото: Вікіпедія)
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