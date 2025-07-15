Лига чемпионов 2025/26: полное расписание матчей, ключевые даты и когда финал

УЕФА представил официальный календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26 - от квалификационного раунда до финала. Новый розыгрыш стартовал 8 июля с первого квалификационного этапа, а завершится финалом 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В квалификации Лиги чемпионов принимают участие 53 клуба: 42 - в так называемом "пути чемпионов", еще 11 - в "пути лиг". В основную стадию турнира попадут только семь команд из отбора: пять через победу в плей-офф "пути чемпионов", две - из "пути лиг".
Украина в квалификации имеет одного представителя. Киевское "Динамо" попытается попасть в основной раунд через "путь чемпионов".
Ключевые даты квалификации:
В групповой этап уже автоматически попали 29 команд из 36-ти. Жеребьевка этой стадии состоится 28 августа. А первый тур - 16 сентября. Матчи пройдут в восемь туров до января 2026 года:
Жеребьевка матчей плей-офф по итогам основного этапа пройдет 30 января 2026 года.
А 27 февраля определится сетка на 1/8 финала, четвертьфиналы и полуфиналы.
Матчи на вылет пройдут в следующие даты:
Решающий поединок турнира пройдет 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Это будет первый финал Лиги чемпионов на новом стадионе сборной Венгрии. Ранее арена принимала Суперкубок УЕФА-2022 и финал Лиги Европы-2023.
"Пушкаш Арена" в Будапеште - место проведения финала ЛЧ-2025/26 (фото: Википедия)
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