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Новий трофей та правила. Кубок України розіграють "всліпу": "Динамо" й "Шахтар" можуть перетнутися навіть на старті

Київ, П'ятниця 11 липня 2025 13:19
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Новий трофей та правила. Кубок України розіграють "всліпу": "Динамо" й "Шахтар" можуть перетнутися навіть на старті Фото: "Динамо" та "Шахтар" можуть зустрітися в Кубку України задовго до фіналу (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно затвердила новий формат проведення розіграшу Кубка України. Турнір, що стартує вже в серпні, зазнає суттєвих змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

Старт з аматорів

Вперше в історії Кубку участь у турнірі візьмуть 68 команд: 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.

Спочатку відбудеться кваліфікаційний раунд, де зіграють 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії пройдуть в 1/32 фіналу.

В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєднаються 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.

Чотири клуби, які представляють Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу.

Сліпий жереб, один матч і без додаткового часу

Всі раунди складатимуться лише з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначатиметься серія пенальті – без додаткового часу.

Жереб буде повністю відкритим, тому топ-клуби, зокрема, "Шахтар" та "Динамо", можуть зустрітися вже на старті або зіграти з аматорами.

Новий трофей і телетрансляції

УАФ також презентує новий кубок для переможця турніру – уперше за багато років.

Усі поєдинки транслюватимуться наживо на платформі УПЛ ТБ, що дозволить уболівальникам з усієї країни слідкувати за розвитком подій.

Перші матчі Кубка України-2025/26 заплановані на 9-10 серпня.

Раніше розповіли про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.

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