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"Динамо", "Шахтар" ті інші: найбільші перемоги українських команд в єврокубках

П'ятниця 11 липня 2025 09:27
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"Динамо", "Шахтар" ті інші: найбільші перемоги українських команд в єврокубках Фото: "Шахтар" розбив "Ільвес" (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар", розбивши фінський "Ільвес" у першому раунді кваліфікації Ліги Європи (6:0), переписав список найбільший перемог українських клубів у континентальних турнірах.

Про найбільш впевнені звитяги вітчизняних команд на міжнародній арені розповідає РБК-Україна.

П'ять "п'ятірок" "Шахтаря"

"Гірники" записали на свій рахунок одну з найвпевненіших перемог в історії клубу на європейській арені. Виграш із рахунком 6:0 став другим за масштабом розгромом для клубу в єврокубках.

Єдиний результат, що перевищує нинішній тріумф, був зафіксований ще у жовтні 2014 року, коли "Шахтар" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів розгромив білоруський БАТЕ з рахунком 7:0.

Загалом же – це п'ята перемога клубу в єврокубках з перевагою у п'ять і більше м'ячів. Три з них донеччани здобули в матчах Ліги чемпіонів, ще дві – у рамках Ліги Європи.

Найбільші перемоги "Шахтаря" у єврокубках:

  • 7:0 – БАТЕ (Білорусь), 2.10.2014 (груповий етап ЛЧ)
  • 6:0 – "Ільвес" (Фінляндія), 10.07.2025 (1-й раунд кваліфікації ЛЄ)
  • 5:0 – БАТЕ (Білорусь), 5.11.2014 (груповий етап ЛЧ)
  • 5:0 – "Базель" (Швейцарія), 26.11.2008 (груповий етап ЛЧ)
  • 5:0 – "Генк" (Бельгія), 20.10.2016 (груповий етап ЛЄ)

Найбільший розгром – від "Динамо"

Якщо ж брати всі найбільші розгроми від вітчизняних представників у єврозмаганнях, тут "Шахтар" випереджає не лише київське "Динамо", а й земляки з нині неіснуючого "Металурга". Вони перемагали своїх суперників ще більш впевнено.

Головний український розгром на міжнародній арені – перемога "Динамо" над "Баррі Тауном" з Уельсу в 1998-му. Тоді підопічні Валерія Лобановського в кваліфікації ЛЧ розбили суперника з рахунком 8:0. У тому сезоні кияни дійшли до півфіналу головного європейського турніру.

Найбільші перемоги українських команд у єврокубках:

  • 8:0 – "Динамо" – "Баррі Таун" (Уельс), 22.07.1998 (кваліфікація ЛЧ)
  • 7:0 – "Металург" Д – "Челік" (Чорногорія), 19.07.2012 (кваліфікація ЛЄ)
  • 7:0 – "Шахтар" – БАТЕ (Білорусь), 2.10.2014 (груповий етап ЛЧ)
  • 7:1 – "Чорноморець" – "Вадуц" (Ліхтенштейн), 2.09.1992 (кваліфікація Кубка кубків)
  • 6:0 – "Динамо" – "Бешикташ" (Туреччина), 6.12.2016 (груповий етап ЛЧ)
  • 6:0 – "Шахтар" – "Ільвес" (Фінляндія), 10.07.2025 (кваліфікація ЛЄ)

Раніше писали, що визначився фаворит у протистоянні потенційних суперників "Динамо" в кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Також читайте, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.

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