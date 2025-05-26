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Хто отримав "автомати" до основного раунду ЛЧ: повний список

Понеділок 26 травня 2025 13:38
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Хто отримав "автомати" до основного раунду ЛЧ: повний список Фото: "Ювентус" здобув останню путівку в ЛЧ від Італії (x.com/juventusfcen)
Автор: Андрій Костенко

Після завершення чемпіонатів англійської Прем'єр-ліги, італійської Серії А та бельгійської Про-ліги визначилися всі учасники основного раунду ЛЧ, які потрапляють туди автоматично. Це – 29 з 36-ти команд.

Повний список вже відомих учасників ЛЧ – наводить РБК-Україна.

Англія: топ-5 плюс аутсайдер

Вперше в історії участь в основному етапі Ліги чемпіонів гарантували собі одразу шість англійських клубів. Це стало можливим завдяки додатковій п'ятій квоті для АПЛ у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а також перемозі в Лізі Європи англійського клубу.

Чемпіоном Англії достроково став "Ліверпуль", а за інші путівки в ЛЧ боротьба точилася до останнього туру. Зрештою у зоні потрапляння до головного єврокубка фінішували "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Ньюкасл".

Ще одним представником АПЛ у турнірі став "Тоттенхем", який фінішував у чемпіонаті на 17-му місці, випередивши лише невдах, що вилетіли до Чемпіоншипа. Проте столична команда виграла Лігу Європи, а з нею й путівку до ЛЧ.

Італія: "Стара синьйора" потіснила Довбика

В Серії А ще раніше путівки до ЛЧ отримали "Наполі", що виграв скудетто, а також "Інтер" та "Аталанта". Остання вакансія розігрувалася в фінальному турі: на неї, зокрема, претендувала й "Рома" українця Артема Довбика.

"Вовкам" для того, щоб потрапити в зону ЛЧ, потрібно було перемогти в матчі проти "Торіно", а також сподіватися на втрату очок "Ювентусом". Проте і "Рома" і "Ювентус" перемогли в заключних матчах сезону, що в результаті вивело в головний єврокубок туринський клуб. А "Рома" в наступному сезоні знову гратиме в Лізі Європи.

Бельгія: тріумф через 90 років

Пряму путівку від цієї країни отримував лише чемпіон. Ним став "Юніон" з Брюсселя, який в останньому турі випередив "Брюгге". Цікаво, що для столичної команди це 12-й чемпіонський титул. Але востаннє команда тріумфувала 90 років тому – аж у 1935 році. Ще в 2021-му клуб грав у другій лізі чемпіонату країни, а тепер зіграє проти топів у ЛЧ.

Сім команд з кваліфікації: чи проб'ється "Динамо"

Таким чином визначилися 29 з 36-ти учасників основного раунду ЛЧ-2025/26. Ще 7 путівок будуть розіграні в кваліфікації. 5 – через шлях чемпіонів, де від України зіграє київське "Динамо", та 2 – через шлях ліг.

Список учасників основного раунду ЛЧ-2025/26

Англія – 6 команд

  • "Ліверпуль"
  • "Арсенал"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Челсі"
  • "Ньюкасл"
  • "Тоттенхем"

Іспанія – 5

  • "Барселона"
  • "Реал"
  • "Атлетіко"
  • "Атлетік"
  • "Вільярреал"

Італія – 4

  • "Наполі"
  • "Інтер"
  • "Аталанта"
  • "Ювентус"

Німеччина – 4

  • "Баварія"
  • "Байєр"
  • "Айнтрахт"
  • "Боруссія" Д

Франція – 3

  • ПСЖ
  • "Марсель"
  • "Монако"

Нідерланди – 2

  • ПСВ
  • "Аякс"

Португалія – 1

  • "Спортінг"

Бельгія – 1

  • "Юніон"

Туреччина – 1

  • "Галатасарай"

Чехія – 1

  • "Славія"

Греція – 1

  • "Олімпіакос"

Раніше підбили підсумки сезону УПЛ-2024/25.

Також стали відомі перші трансфери "Реала" після приходу Алонсо.

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