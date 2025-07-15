ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал

Вівторок 15 липня 2025 13:46
UA EN RU
Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал Фото: Новий переможець Ліги чемпіонів стане відомий 30 травня наступного року (x.com/championsleague)
Автор: Андрій Костенко

УЄФА представив офіційний календар матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26 – від кваліфікаційного раунду до фіналу. Новий розіграш стартував 8 липня з першого кваліфікаційного етапу, а завершиться фіналом 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Шлях до основного етапу

У кваліфікації Ліги чемпіонів беруть участь 53 клуби: 42 – у так званому "шляху чемпіонів", ще 11 – у "шляху ліг". До основної стадії турніру потраплять лише сім команд з відбору: п'ять через перемогу в плей-офф "шляху чемпіонів", дві – зі "шляху ліг".

Україна в кваліфікації має одного представника. Київське "Динамо" спробує потрапити до основного раунду через "шлях чемпіонів".

Ключові дати кваліфікації:

  • 1-й кваліфікаційний раунд: 8-9 і 15-16 липня
  • 2-й раунд: 22-23 і 29-30 липня
  • 3-й раунд: 5-6 і 12 серпня
  • Плей-офф: 19-20 і 26-27 серпня

Основний етап: жеребкування та матчі

До групового етапу вже автоматично потрапили 29 команд з 36-ти. Жеребкування цієї стадії відбудеться 28 серпня. А перший тур – 16 вересня. Матчі пройдуть у вісім турів до січня 2026 року:

  • Тур 1: 16-18 вересня
  • Тур 2: 30 вересня-1 жовтня
  • Тур 3: 21-22 жовтня
  • Тур 4: 4-5 листопада
  • Тур 5: 25-26 листопада
  • Тур 6: 9-10 грудня
  • Тур 7: 20-21 січня
  • Тур 8: 28 січня

Сітка плей-офф

Жеребкування матчів плей-офф за підсумками основного етапу пройде 30 січня 2026.

А 27 лютого визначиться сітка на 1/8 фіналу, чвертьфінали та півфінали.

Матчі на виліт пройдуть у такі дати:

  • Раунд плей-офф: 17-18 та 24-25 лютого
  • 1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня
  • Чвертьфінали: 7-8 та 14-15 квітня
  • Півфінали: 28-29 квітня та 5-6 травня

Коли і де відбудеться фінал

Вирішальний поєдинок турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Це буде перший фінал Ліги чемпіонів на новому стадіоні збірної Угорщини. Раніше арена приймала Суперкубок УЄФА-2022 та фінал Ліги Європи-2023.

Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал

"Пушкаш Арена" в Будапешті – місце проведення фіналу ЛЧ-2025/26 (фото: Вікіпедія)

Раніше розповіли про найбільші перемоги українських команд в єврокубках.

Також читайте про грандіозні зміни в правилах розіграшу Кубка України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї