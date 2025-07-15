Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал

УЄФА представив офіційний календар матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26 – від кваліфікаційного раунду до фіналу. Новий розіграш стартував 8 липня з першого кваліфікаційного етапу, а завершиться фіналом 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Шлях до основного етапу

У кваліфікації Ліги чемпіонів беруть участь 53 клуби: 42 – у так званому "шляху чемпіонів", ще 11 – у "шляху ліг". До основної стадії турніру потраплять лише сім команд з відбору: п'ять через перемогу в плей-офф "шляху чемпіонів", дві – зі "шляху ліг".

Україна в кваліфікації має одного представника. Київське "Динамо" спробує потрапити до основного раунду через "шлях чемпіонів".

Ключові дати кваліфікації:

1-й кваліфікаційний раунд: 8-9 і 15-16 липня

8-9 і 15-16 липня 2-й раунд: 22-23 і 29-30 липня

22-23 і 29-30 липня 3-й раунд: 5-6 і 12 серпня

5-6 і 12 серпня Плей-офф: 19-20 і 26-27 серпня

Основний етап: жеребкування та матчі

До групового етапу вже автоматично потрапили 29 команд з 36-ти. Жеребкування цієї стадії відбудеться 28 серпня. А перший тур – 16 вересня. Матчі пройдуть у вісім турів до січня 2026 року:

Тур 1: 16-18 вересня

16-18 вересня Тур 2: 30 вересня-1 жовтня

30 вересня-1 жовтня Тур 3: 21-22 жовтня

21-22 жовтня Тур 4: 4-5 листопада

4-5 листопада Тур 5: 25-26 листопада

25-26 листопада Тур 6: 9-10 грудня

9-10 грудня Тур 7: 20-21 січня

20-21 січня Тур 8: 28 січня

Сітка плей-офф

Жеребкування матчів плей-офф за підсумками основного етапу пройде 30 січня 2026.

А 27 лютого визначиться сітка на 1/8 фіналу, чвертьфінали та півфінали.

Матчі на виліт пройдуть у такі дати:

Раунд плей-офф: 17-18 та 24-25 лютого

17-18 та 24-25 лютого 1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня

10-11 та 17-18 березня Чвертьфінали: 7-8 та 14-15 квітня

7-8 та 14-15 квітня Півфінали: 28-29 квітня та 5-6 травня

Коли і де відбудеться фінал

Вирішальний поєдинок турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Це буде перший фінал Ліги чемпіонів на новому стадіоні збірної Угорщини. Раніше арена приймала Суперкубок УЄФА-2022 та фінал Ліги Європи-2023.

"Пушкаш Арена" в Будапешті – місце проведення фіналу ЛЧ-2025/26 (фото: Вікіпедія)