Ліга чемпіонів 2025/26: повний розклад матчів, ключові дати і коли фінал
УЄФА представив офіційний календар матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26 – від кваліфікаційного раунду до фіналу. Новий розіграш стартував 8 липня з першого кваліфікаційного етапу, а завершиться фіналом 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Шлях до основного етапу
У кваліфікації Ліги чемпіонів беруть участь 53 клуби: 42 – у так званому "шляху чемпіонів", ще 11 – у "шляху ліг". До основної стадії турніру потраплять лише сім команд з відбору: п'ять через перемогу в плей-офф "шляху чемпіонів", дві – зі "шляху ліг".
Україна в кваліфікації має одного представника. Київське "Динамо" спробує потрапити до основного раунду через "шлях чемпіонів".
Ключові дати кваліфікації:
- 1-й кваліфікаційний раунд: 8-9 і 15-16 липня
- 2-й раунд: 22-23 і 29-30 липня
- 3-й раунд: 5-6 і 12 серпня
- Плей-офф: 19-20 і 26-27 серпня
Основний етап: жеребкування та матчі
До групового етапу вже автоматично потрапили 29 команд з 36-ти. Жеребкування цієї стадії відбудеться 28 серпня. А перший тур – 16 вересня. Матчі пройдуть у вісім турів до січня 2026 року:
- Тур 1: 16-18 вересня
- Тур 2: 30 вересня-1 жовтня
- Тур 3: 21-22 жовтня
- Тур 4: 4-5 листопада
- Тур 5: 25-26 листопада
- Тур 6: 9-10 грудня
- Тур 7: 20-21 січня
- Тур 8: 28 січня
Сітка плей-офф
Жеребкування матчів плей-офф за підсумками основного етапу пройде 30 січня 2026.
А 27 лютого визначиться сітка на 1/8 фіналу, чвертьфінали та півфінали.
Матчі на виліт пройдуть у такі дати:
- Раунд плей-офф: 17-18 та 24-25 лютого
- 1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня
- Чвертьфінали: 7-8 та 14-15 квітня
- Півфінали: 28-29 квітня та 5-6 травня
Коли і де відбудеться фінал
Вирішальний поєдинок турніру пройде 30 травня 2026 року на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Це буде перший фінал Ліги чемпіонів на новому стадіоні збірної Угорщини. Раніше арена приймала Суперкубок УЄФА-2022 та фінал Ліги Європи-2023.
"Пушкаш Арена" в Будапешті – місце проведення фіналу ЛЧ-2025/26 (фото: Вікіпедія)
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