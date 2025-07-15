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Лига чемпионов 2025/26: полное расписание матчей, ключевые даты и когда финал

Вторник 15 июля 2025 13:46
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Лига чемпионов 2025/26: полное расписание матчей, ключевые даты и когда финал Фото: Новый победитель Лиги чемпионов станет известен 30 мая следующего года (x.com/championsleague)
Автор: Андрей Костенко

УЕФА представил официальный календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26 - от квалификационного раунда до финала. Новый розыгрыш стартовал 8 июля с первого квалификационного этапа, а завершится финалом 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Путь к основному этапу

В квалификации Лиги чемпионов принимают участие 53 клуба: 42 - в так называемом "пути чемпионов", еще 11 - в "пути лиг". В основную стадию турнира попадут только семь команд из отбора: пять через победу в плей-офф "пути чемпионов", две - из "пути лиг".

Украина в квалификации имеет одного представителя. Киевское "Динамо" попытается попасть в основной раунд через "путь чемпионов".

Ключевые даты квалификации:

  • 1-й квалификационный раунд: 8-9 и 15-16 июля
  • 2-й раунд: 22-23 и 29-30 июля
  • 3-й раунд: 5-6 и 12 августа
  • Плей-офф: 19-20 и 26-27 августа

Основной этап: жеребьевка и матчи

В групповой этап уже автоматически попали 29 команд из 36-ти. Жеребьевка этой стадии состоится 28 августа. А первый тур - 16 сентября. Матчи пройдут в восемь туров до января 2026 года:

  • Тур 1: 16-18 сентября
  • Тур 2: 30 сентября-1 октября
  • Тур 3: 21-22 октября
  • Тур 4: 4-5 ноября
  • Тур 5: 25-26 ноября
  • Тур 6: 9-10 декабря
  • Тур 7: 20-21 января
  • Тур 8: 28 января

Сетка плей-офф

Жеребьевка матчей плей-офф по итогам основного этапа пройдет 30 января 2026 года.

А 27 февраля определится сетка на 1/8 финала, четвертьфиналы и полуфиналы.

Матчи на вылет пройдут в следующие даты:

  • Раунд плей-офф: 17-18 и 24-25 февраля
  • 1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта
  • Четвертьфиналы: 7-8 и 14-15 апреля
  • Полуфиналы: 28-29 апреля и 5-6 мая

Когда и где состоится финал

Решающий поединок турнира пройдет 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Это будет первый финал Лиги чемпионов на новом стадионе сборной Венгрии. Ранее арена принимала Суперкубок УЕФА-2022 и финал Лиги Европы-2023.

Лига чемпионов 2025/26: полное расписание матчей, ключевые даты и когда финал

"Пушкаш Арена" в Будапеште - место проведения финала ЛЧ-2025/26 (фото: Википедия)

Ранее рассказали о самых больших победах украинских команд в еврокубках.

Также читайте о грандиозных изменениях в правилах розыгрыша Кубка Украины.

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