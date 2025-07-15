Лига чемпионов 2025/26: полное расписание матчей, ключевые даты и когда финал
УЕФА представил официальный календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/26 - от квалификационного раунда до финала. Новый розыгрыш стартовал 8 июля с первого квалификационного этапа, а завершится финалом 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Путь к основному этапу
В квалификации Лиги чемпионов принимают участие 53 клуба: 42 - в так называемом "пути чемпионов", еще 11 - в "пути лиг". В основную стадию турнира попадут только семь команд из отбора: пять через победу в плей-офф "пути чемпионов", две - из "пути лиг".
Украина в квалификации имеет одного представителя. Киевское "Динамо" попытается попасть в основной раунд через "путь чемпионов".
Ключевые даты квалификации:
- 1-й квалификационный раунд: 8-9 и 15-16 июля
- 2-й раунд: 22-23 и 29-30 июля
- 3-й раунд: 5-6 и 12 августа
- Плей-офф: 19-20 и 26-27 августа
Основной этап: жеребьевка и матчи
В групповой этап уже автоматически попали 29 команд из 36-ти. Жеребьевка этой стадии состоится 28 августа. А первый тур - 16 сентября. Матчи пройдут в восемь туров до января 2026 года:
- Тур 1: 16-18 сентября
- Тур 2: 30 сентября-1 октября
- Тур 3: 21-22 октября
- Тур 4: 4-5 ноября
- Тур 5: 25-26 ноября
- Тур 6: 9-10 декабря
- Тур 7: 20-21 января
- Тур 8: 28 января
Сетка плей-офф
Жеребьевка матчей плей-офф по итогам основного этапа пройдет 30 января 2026 года.
А 27 февраля определится сетка на 1/8 финала, четвертьфиналы и полуфиналы.
Матчи на вылет пройдут в следующие даты:
- Раунд плей-офф: 17-18 и 24-25 февраля
- 1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта
- Четвертьфиналы: 7-8 и 14-15 апреля
- Полуфиналы: 28-29 апреля и 5-6 мая
Когда и где состоится финал
Решающий поединок турнира пройдет 30 мая 2026 года на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Это будет первый финал Лиги чемпионов на новом стадионе сборной Венгрии. Ранее арена принимала Суперкубок УЕФА-2022 и финал Лиги Европы-2023.
"Пушкаш Арена" в Будапеште - место проведения финала ЛЧ-2025/26 (фото: Википедия)
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