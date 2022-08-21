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Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии обсудили ситуацию на ЗАЭС

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Воскресенье 21 августа 2022 20:17
Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии обсудили ситуацию на ЗАЭС Фото: Байден, Макрон, Джонсон и Шольц (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к скорейшему визиту представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Сообщается, что лидеры четырех стран сегодня провели переговоры по телефону.

В частности, они договорились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерной сделке с Ираном и его поведение в регионе.

Напомним, Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на 775 млн долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и беспилотники.

Кроме того, Германия передала Украине три зенитки Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

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Джозеф Байден Эммануэль Макрон Борис Джонсон Олаф Шольц
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