Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии обсудили ситуацию на ЗАЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к скорейшему визиту представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии .

Сообщается, что лидеры четырех стран сегодня провели переговоры по телефону.

В частности, они договорились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерной сделке с Ираном и его поведение в регионе.