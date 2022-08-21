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Лідери США, Франції, Великобританії та Німеччини обговорили ситуацію на ЗАЕС

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Неділя 21 серпня 2022 20:17
Лідери США, Франції, Великобританії та Німеччини обговорили ситуацію на ЗАЕС Фото: Байден, Макрон, Джонсон і Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

Повідомляється, що лідери чотирьох країн сьогодні провели переговори по телефону.

Зокрема, вони домовилися, що підтримка України в захисті від російської агресії триватиме в довгостроковій перспективі.

Крім того, лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, в тому числі переговори щодо ядерної угоди з Іраном і його поведінку в регіоні.

Нагадаєму, Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на 775 млн доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці та безпілотники.

Крім того, Німеччина передала Україні три зенітки Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів м113 та тисячу сухпайків.

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Джозеф Байден Еммануель Макрон Борис Джонсон Олаф Шольц
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