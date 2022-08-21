Лідери США, Франції, Великобританії та Німеччини обговорили ситуацію на ЗАЕС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байденом, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.