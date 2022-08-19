Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов
Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.
По данным американской журналистки Кейтлин Дорнбос, которая ссылается на чиновника в Пентагоне, новый пакет включает:
- Боеприпасы для HIMARS
- 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч артиллерийских снарядов к ним
- 15 дронов Scan Eagle
- 40 MRAP (бронированных машины с защитой от мин и засад)
- Скоростные противорадиационные ракеты
- 1000 ракетных систем TOW
- 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin
- 2000 противоброневых снарядов
РБК-Украина рассказывало, что известно об оружии из нового пакета помощи от Штатов.
Как сообщалось ранее, в начале августа США выделили новый пакет помощи Украине на 1 млрд долларов.
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