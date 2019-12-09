ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На встрече в нормандском формате обсудят "формулу Штайнмайера"

Новости » Политика     09.12.2019 - 14:15
На встрече в нормандском формате обсудят "формулу Штайнмайера"
Фото: Мария Адебар (facebook.com/JDGAP)

"Формула Штайнмайера" будет одним из пунктов нормандского саммита

В Париже на встрече в нормандском формате обсудят так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар, передают российские СМИ.

По ее словам, лидеры "нормандской четверки" обсудят возможность закрепить данную формулу в письменном виде.

"Это будет частью переговоров в Париже", - отметила Адебар.

Отметим, "формула Штайнмайера" закрепляет порядок проведения местных выборов на оккупированном Донбассе и вступление в силу особого статуса для региона. Согласно ней, закон об особом статусе обретает окончательную юридическую силу после выборов и доклада ОБСЕ с признанием выборов демократичными.

Напомним, ранее сообщалось, что на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Россия согласилась с "формулой Штайнмайера", несмотря на несоответствие минским соглашениям. При этом он подчеркивал, что в данной формуле "нет ничего содержательного".

В Германии призвали Россию к компромиссу по Донбассу
Новости Украины Донбассформула ШтайнмайераНормандская четверкаНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь