Лідери G7 переконуватимуть Трампа в Давосі підтримати гарантії безпеки для України, - FT

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії планують узяти участь у запланованій зустрічі лідерів із Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня", - розповіли чотири чиновники, обізнані з планами.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.

Як пише Bloomberg, на зустрічі лідерів у Давосі планують отримати схвалення Трампа на угоди, які вважаються критично важливими для запобігання повторній війні і які були досягнуті минулого тижня в Парижі. Йдеться про зустріч "коаліції рішучих", у якій брали участь, зокрема, спецпредставник Трампа з питань України та командувач силами оборони країн Європи.

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії домагатимуться особистої підтримки президента США в питанні гарантій безпеки", - ідеться в публікації видання.

Водночас у Європі стурбовані масштабом особистої підтримки України з боку президента США, якщо буде мирна угода з РФ. Сумніви викликає низка інцидентів за останній рік, у яких він робив різко проросійські заяви щодо конфлікту.

"Без США нічого цього не відбудеться. Поки що незрозуміло, що насправді думає Трамп", - пояснив один із європейських чиновників, який брав участь у переговорах, маючи на увазі спілкування Британії та Франції щодо направлення військ в Україну після припинення вогню.

Видання додало, що присутність шести лідерів, а також глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стала б рекордним показником для країн G7 на заході в Давосі.