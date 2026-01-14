Лидеры G7 будут убеждать Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины, - FT

"Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Европейской комиссии планируют принять участие в запланированной встрече лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе", - рассказали четыре чиновника, знакомые с планами.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельная встреча.

Как пишет Bloomberg, на встрече лидеров в Давосе планируется получить одобрение Трампа на соглашения, которые считаются критически важными для предотвращения повторной войны и которые были достигнуты на прошлой неделе в Париже. Речь идет о встрече "коалиции решительных", в которой принимали участие в том числе спецпредставитель Трампа по Украине и командующий силами обороны стран Европы.

"Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании будут добиваться личной поддержки президента США в вопросе гарантий безопасности", - сказано в публикации издания.

В то же время в Европе обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны президента США, если будет мирное соглашение с РФ. Сомнения вызывают ряд инцидентов за последний год, в которых он делал резко пророссийские заявления по поводу конфликта.

"Без США ничего этого не произойдет. Пока неясно, что на самом деле думает Трамп", - пояснил один из европейских чиновников, который участвовал в переговоров, имея ввиду обещания Британии и Франции направить войска в Украину после прекращения огня.

Издание добавило, что присутствие шести лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало бы рекордным показателям для стран G7 на мероприятии в Давосе.