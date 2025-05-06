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Начало трибунала над агрессией РФ: уже на этой неделе подпишут ключевые документы

Вторник 06 мая 2025 13:59
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Начало трибунала над агрессией РФ: уже на этой неделе подпишут ключевые документы Фото: Лидеры ЕС и Украины подпишут документы для создания трибунала по агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В пятницу, 9 мая во Львове министры иностранных дел десятков стран, а также лидеры Украины и Совета Европы подпишут документы в создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации издания, документы касаются завершения подготовительной работы над правовыми основами для функционирования трибунала, который будет осуществлять правосудие, привлекая к ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины.

Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц отмечает важность международной поддержки для создания трибунала и призывает другие государства и международные организации активно поддержать эту инициативу.

Один из ключевых аспектов документа - призыв к расширению международной поддержки Специального трибунала.

"Львовское заявление" подчеркивает необходимость привлечения международных партнеров для эффективной реализации правосудия и обеспечения наказания виновных в агрессии против Украины.

Спецтрибунал для России

Напомним, ранее сообщалось, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и его соратников с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года. Однако этого не произошло.

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал самый перспективный формат создания трибунала.

В то же время генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о значительном прогрессе в вопросе создания спецтрибунала для России.

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