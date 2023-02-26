UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лідери ЄС можуть відвідати Китай цього року, - посол

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель планують відвідати Китай. Візит може відбутися у першій половині 2023 року.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Конг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, підготовка до візиту лідерів ЄС вже триває. Незабаром очікується початок "дуже частих взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм.

Водночас посол зазначив, що критика ЄС у бік Китаю через Україну була "дуже ірраціональна". Фу Конг додав, що Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.

Нагадаємо, у річницю вторгнення Росії в Україну у Китаї опублікували так званий "мирний план". Документ складається з 12 пунктів.

В Україні розкритикували "мирний план" Китаю, заявив, що Пекін підігрує Москві.

Також документ холодно сприйняли у Європі, НАТО та США, зазначивши, що "план" більше схожий на позицію Китаю.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяКитайРада ЄвропиЕвросоюзШарль МишельУрсула фон дер Ляйєн