Столтенберг про "мирний план" Китаю для України: у НАТО немає довіри до Пекіну

"Китай не має великої довіри, оскільки він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.

Він додав, що замість засудження війни Китай підписав з Росією угоду про дружбу лише за декілька днів до вторгнення.

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай поділяє не "мирний план", а деякі принципи.

"Звичайно, ми розглянемо принципи, але ми будемо розглядати їх на тлі того, що Китай зайняв сторону", - підкреслила вона.

Ukraine is a testament to the bravery of a nation which will never relent in its quest for freedom.



Ukraine will prevail because Ukrainians will neither flinch nor step back.



And because Europe and its partners and allies will stand firm.

