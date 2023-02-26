Лидеры ЕС могут посетить Китай в этом году, - посол

По его словам, подготовка к визиту лидеров ЕС уже идет. В скором времени ожидается начало "очень частых взаимных визитов на высоком уровне" между ЕС и Китаем.

В то же время посол отметил, что критика ЕС в сторону Китая из-за Украины была "очень иррациональна". Фу Конг добавил, что Пекин не хотел бы, чтобы это повлияло на развитие связей с блоком.

Напомним, в годовщину вторжения России в Украину в Китае опубликовали так называемый "мирный план". Документ состоит из 12 пунктов.

В Украине раскритиковали "мирный план" Китая, заявил, что Пекин подыгрывает Москве.

Также документ холодно восприняли в Европе, НАТО и США, отметив, что "план" больше похож на позицию Китая.

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

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