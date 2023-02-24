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Борель про "мирний план" Китаю: це документ про позицію

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П'ятниця 24 лютого 2023 17:35
Борель про "мирний план" Китаю: це документ про позицію Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пропозиція, яку Китай представив для припинення війни в Україні, не є мирним планом, це документ про позицію.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Financiero.

"Це не мирний план, це документ про позицію, в якому Китай зібрав докупи всі свої позиції, виражені з початку російського вторгнення в Україну рік тому", - заявив він.

Боррель додав, що не хоче відкидати документ, оскільки він містить "важливі міркування" про застосування ядерної зброї або обмін полоненими, за якими "ми можемо домовитися".

Нагадаємо, Китай опублікував так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України.

У США вже відреагували на документ, нагадавши, що війна в Україні може закінчитись хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського диктатора Володимира Путіна.

Також в Офісі президента зазначили, що будь-який "мирний план", який передбачає припинення вогню та нову лінію розмежування, продовжить окупацію і російський геноцид на території України.

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