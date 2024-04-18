Лідери ЄС доручили Єврокомісії затвердити мита на імпорт сільгосппродукції з РФ та Білорусі

Санкції поти Росії та союзників

Нагадаємо, що після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Європейський Союз та інші партнери Києва накладають санкції на Росію та союзників, що їй допомагають в проявленні агресії. Серед інших, як союзник РФ себе проявляє Білорусь.

Військові Білорусі від початку російського вторгнення в Україну проводять спільні навчання з росіянами, а також самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко підтримує відкриті дипломатичні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ми повідомляли, що на початку тижня Сполучені Штати та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Цього разу обмеження були введені щодо низки фізичних та юридичних осіб, що є причетними до підтримання режиму Лукашенка.

Тим часом Європейський союз розпочав підготовку до вже 14-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Ми вже писали, що міністри сільського господарства п'яти європейських країн запропонували Євросоюзу заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

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