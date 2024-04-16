США і Канада запровадили нові санкції проти Білорусі

У понеділок, 15 квітня, Сполучені Штати та Канада запровадили санкції проти Республіки Білорусь. Обмеження введені щодо низки фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримання режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило 12 юридичних та 10 фізичних осіб. Серед них – білоруські державні підприємства, китайська компанія, яка допомагає режиму в Мінську закуповувати обладнання у США, та п’ять її працівників.

Крім того, OFAC вирішило запровадити санкції щодо п'яти юридичних і п'ять фізичних осіб, що беруть участь у глобальній мережі торгівлі зброєю і ведуть бізнес з визначеною США білоруською оборонною компанією.

Рішення є результатом скоординованих дій з Міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідувань.

Компанії щодо яких запроваджені санкції

ВАТ "Станкогомель" - машинобудівне державне підприємство, розташоване в Гомелі, Білорусь, що регулярно співпрацює з різними галузями білоруської та російської промисловості. У 2023 році "Станкогомель" підписав контракти з визначеними США російськими оборонними компаніями "Концерн Калашников" і "Алмаз-Антей" на надання матеріальної підтримки їхньої діяльності.

OFAC визначив "Станкогомель" як компанію, що належить або контролюється урядом Білорусі, згідно з указом президента США №14038 від 9 серпня 2021 року (Про введення у США надзвичайного стану через дії керівництва Білорусі. - ред.).

ВАТ "АГАТ-Системи управління" - керуюча компанія холдингу "Геоінформаційні системи управління" (АГАТ) - державне підприємство, що продає системи управління для Збройних сил Білорусі, промислові комп'ютери, системи навігації та відеоспостереження.

Це одне з найбільших підприємств Державного управління військової промисловості Республіки Білорусь. 24 лютого 2022 року, відповідно до указу президента США №14038, OFAC визначило підприємство як політичний підрозділ, агентство або інструмент уряду Білорусі. У 2022 році підприємство мало операційний дохід у розмірі 40 млн доларів США.

"АГАТ" має ліцензію на здійснення зовнішньоторговельної діяльності щодо спеціальних товарів, володіє патентами в Білорусі, Російській Федерації та Євразійській патентній організації. Внесене до Списку юридичних осіб Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США і було включене до нього також Канадою за серйозне порушення міжнародного миру та безпеки.

У прес-релізі зазначається, що "АГАТ" є керуючою компанією для чотирьох інших підприємств, розташованих у Білорусі, які також включені до списку OFAC: АТ " Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин" (НДІЕОМ), АТ "Техніка зв'язку", АТ "АГАТ-Система" і ТОВ "ІнноТех Солюшнс".

АТ "НДІЕОМ" є розробником та виробником комп'ютерної техніки подвійного призначення і спеціалізується на модернізації та ремонті систем озброєння, військової та спеціальної техніки. У співпраці з SAMI та підприємствами-партнерами в Росії, АТ "НДІЕОМ" займається радіотехнічними засобами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами, мобільними системами електромагнітної боротьби, розвідки управління, системами радіоперешкод.

АТ "Техніка зв'язку" спеціалізується на виробництві сучасного обладнання радіозв'язку та телекомунікацій, зокрема продукції для силових структур, а також приймально-передавальних радіостанцій для цивільного та військового використання.

ВАТ "АГАТ-Система" є провідною організацією зі створення та розвитку засобів спеціального радіозв'язку та дротового зв'язку на білоруському ринку. ВАТ "АГАТ-Система" включено до Списку підприємств Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, а також внесене до нього Канадою за серйозне порушення правил міжнародної торгівлі.

ТОВ "ІнноТех Солюшнс" - компанія-розробник програмного забезпечення, що має спеціальний дозвіл Уряду України на технічний та/або криптографічний захист інформації, а також на проектування, створення й аудит систем захисту інформації об'єктів критичної інформатизації. Операційний дохід ТОВ "ІнноТех Солюшнс" у 2022 році склав $6,51 млн.

OFAC вносить усі ці чотири підприємства до списку осіб, які перебувають у власності або під контролем, або діяли чи мали намір діяти в інтересах чи від імені, прямо чи опосередковано, компанії "АГАТ" - особи, майно та інтереси якої заблоковані згідно з указом президента США № 14038.

Санкції Канади проти Білорусі

Крім того, 15 квітня нові санкції проти Білорусі також запровадила Канада.

Міністерство закордонних справ Канади окремо оголосило про санкції проти 21 фізичної особи у відповідь на систематичні зловживання режиму Лукашенка і подальші переслідування білорусів, які протестують проти результатів президентських виборів 2020 року.

Обмеження спрямовані проти нинішніх і колишніх високопосадовців, включно зі співробітниками сил безпеки, прокурорами, представниками судової системи та адміністрацією виправних і "виховних" колоній у Білорусі, що брали участь у придушенні права білорусів на мирні протести.

Після нелегітимних виборів президента в серпні 2020 року, влада Білорусі почала масштабні репресії проти журналістів та активістів. Лише за приблизними підрахунками було заарештовано понад 35 тисяч людей, а десятки неурядових організацій та незалежних ЗМІ були закриті.