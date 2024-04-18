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Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии утвердить пошлины на импорт сельхозпродукции из РФ и Беларуси

Фото: Саммит ЕС поручил утвердить ограничительные пошлины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лидеры Европейского союза поручили Еврокомиссии утвердить ограничительные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выводы саммита Европейского совета.

Европейский Совет призвал Совет ЕС и Еврокомиссию к скорейшему принятию поправок.

"Ввести дальнейшие тарифы на определенные виды импорта в Европейский союз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции, принимая во внимание влияние на Единый рынок и гарантируя, что транзит таких товаров в развивающиеся страны не пострадает", - говорится в заключении саммита.

Санкции против России и союзников

Напомним, что после российского полномасштабного вторжения в Украину. Европейский Союз и другие партнеры Киева накладывают санкции на Россию и союзников, которые ей помогают в проявлении агрессии. Среди прочих, как союзник РФ себя проявляет Беларусь.

Военные Беларуси с начала российского вторжения в Украину проводят совместные учения с россиянами, а также самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко поддерживает открытые дипломатические отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мы сообщали, что в начале недели Соединенные Штаты и Канада ввели новые санкции против Беларуси. На этот раз ограничения были введены в отношении ряда физических и юридических лиц, причастных к поддержанию режима Лукашенко.

Между тем, Европейский союз начал подготовку к уже14-му пакету санкций против Российской Федерации.

Мы уже писали, что министры сельского хозяйства пяти европейских стран предложили Евросоюзу запретить импорт зерна из России и Белоруси.

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