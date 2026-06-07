ЗМІ дізналися ім'я олігарха, через якого Зеленський передавав послання Путіну
Президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Через якого олігарха йшло послання
За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.
Це була б перша така зустріч за понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Двоє високопосадовців України охарактеризували повідомлення, надіслане через Абрамовича, як схоже за змістом на відкритий лист Зеленського до Путіна, опублікований на офіційному сайті президента 4 червня.
Відкритий лист Зеленського до Путіна
4 червня президент Володимир Зеленський опублікував на офіційному сайті відкритий лист до Путіна.
У відкритому листі Зеленський запропонував провести зустріч лідерів на території Швейцарії, Туреччини або країн Арабського світу - не в Москві чи Києві.
Президент наголосив, що Україна готова на повне припинення вогню на час переговорів, а моніторинг лінії зупинки можуть забезпечити США.
Окремо йшлося про обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх" і повернення вивезених у РФ українських дітей і цивільних.
Гарантії безпеки, за словами Зеленського, мають створюватися за участю США і Європи.
За даними президента, лише у травні втрати РФ на фронті склали понад 30 тисяч убитими і тяжко пораненими, 63% з них - убиті. Зеленський також зазначив, що Росія вперше в історії повністю залежна від Китаю і була змушена просити допомоги у КНДР.
Нагадаємо, Путін озвучив власну "формулу миру" з Україною, де згадав про "компроміси", а очільник МЗС РФ Сергій Лавров виступив із заявою про мирні переговори, яку в Києві оцінили як абсурдну.
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав це втраченим шансом Путіна "вийти з провальної війни".
За словами міністра, після відмови Путіна ситуація для Росії лише погіршуватиметься - зростатимуть втрати на полі бою, економіка глибше зануриться в рецесію, а міжнародний тиск посилиться.