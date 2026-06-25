Лідер польської опозиції повертає державну нагороду України

Ярослав Качинський, лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість", оголосив про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Президент України Володимир Зеленський нагородив його цим орденом 1 червня 2022 року - "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Що сказав Качинський

"Я поверну український орден князя Ярослава Мудрого, який є найвищим. У мене є другий ступінь. Це буде висловлення мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт. Крім того, це акт лояльності до нашого президента, такі акти сьогодні потрібні", - заявив Качинський.

Тобто польський політик розмежував своє ставлення до українців загалом і до представників української влади.

Окремо Качинський розкритикував присутність міського голови Львова Андрія Садового на Конференції з питань відновлення України (URC), що відбувається цьогоріч у польському місті Гданськ.

"На цій конференції присутній міський голова Львова, і незалежно від того, що він бандерівець, ця людина не платить польській фірмі за вже виконану роботу", - сказав він.

На думку Качинського, участь Садового у заході свідчить про ставлення України до Польщі.

Що передувало

Нагадаємо, польсько-українські відносини різко загострилися після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування "Героїв УПА".

У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла - і той надіслав нагороду назад поштою.

Орден Білого Орла, якого Навроцький відібрав у Зеленського, передали до Канцелярії президента Польщі на зберігання - його посвідчення втратить чинність, а сам орден разом з документом відправлять до архіву.

Як повідомляло РБК-Україна, у розпал дипломатного скандалу польський бізнес закликав владу обох країн знизити напруженість. Підприємці наголосили, що за роки співпраці між країнами сформувалися тисячі ділових зв'язків, які не варто руйнувати через політику.