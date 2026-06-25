Лідер польської опозиції повертає державну нагороду України

Лідер польської опозиції оголосив про повернення державної нагороди України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24, про це заявив лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час пресконференції.
Ярослав Качинський, лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість", оголосив про намір повернути Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.
Президент України Володимир Зеленський нагородив його цим орденом 1 червня 2022 року - "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".
"Я поверну український орден князя Ярослава Мудрого, який є найвищим. У мене є другий ступінь. Це буде висловлення мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до українських еліт. Крім того, це акт лояльності до нашого президента, такі акти сьогодні потрібні", - заявив Качинський.
Тобто польський політик розмежував своє ставлення до українців загалом і до представників української влади.
Окремо Качинський розкритикував присутність міського голови Львова Андрія Садового на Конференції з питань відновлення України (URC), що відбувається цьогоріч у польському місті Гданськ.
"На цій конференції присутній міський голова Львова, і незалежно від того, що він бандерівець, ця людина не платить польській фірмі за вже виконану роботу", - сказав він.
На думку Качинського, участь Садового у заході свідчить про ставлення України до Польщі.
Нагадаємо, польсько-українські відносини різко загострилися після того, як Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування "Героїв УПА".
У відповідь президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла - і той надіслав нагороду назад поштою.
Орден Білого Орла, якого Навроцький відібрав у Зеленського, передали до Канцелярії президента Польщі на зберігання - його посвідчення втратить чинність, а сам орден разом з документом відправлять до архіву.
Як повідомляло РБК-Україна, у розпал дипломатного скандалу польський бізнес закликав владу обох країн знизити напруженість. Підприємці наголосили, що за роки співпраці між країнами сформувалися тисячі ділових зв'язків, які не варто руйнувати через політику.
Тим часом у таборі польської влади виникли внутрішні суперечки щодо конференції у Гданську - уряд прем'єра пояснив, що Навроцький не отримав запрошення через формат заходу, розрахований виключно на урядові делегації, а не на глав держав.
А польський уряд підтримав рішення Зеленського не приїжджати до Гданська - міністр Томаш Семоняк назвав відсутність українського президента правильним кроком для зниження напруги.