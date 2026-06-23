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У прем'єра Польщі пояснили, чому не кликали Навроцького на конференцію щодо України

19:22 23.06.2026 Вт
2 хв
У польського лідера знають справжню причину, попри "обурені" заяви
aimg Валерій Ульяненко
У прем'єра Польщі пояснили, чому не кликали Навроцького на конференцію щодо України Фото: Кароль Навроцький (Getty Images)
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Президент Польщі Кароль Навроцький не буде присутнім на Конференції з відновлення України (URC-2026) у Гданську не з тієї причини, що його не запросили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник польського уряду Адам Шлапка заявив телеканалу Polsat News.

За його словами, критика з боку канцелярії президента є політичною "грою". Формат конференції розрахований виключно на урядові делегації, а не на лідерів держав.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич (прессекретар Навроцького, - ред.) не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра", - зауважив Шлапка.

Він також наголосив, що під час аналогічних заходів, які раніше проходили у Німеччині та Італії, місцеві президенти також не брали у них участі.

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Речник польського уряду зазначив, що міжнародні зустрічі можуть мати різні формати. Як приклад він навів заходи з країнами Балтії та Північної Європи, які Навроцький раніше організовував самостійно, не запрошуючи міністрів.

"Тут взагалі немає жодної зловмисності. Але скажімо чесно: президентський палац не виявляв до цієї конференції жодного інтересу, окрім негативного", - додав Шлапка.

Нагадаємо, Кароль Навроцький не був запрошений на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться у Гданську. В МЗС України розповіли, що він скаржився на це українському президенту Володимиру Зеленському.

Зазначимо, орден Білого Орла, якого Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського, передадуть на зберігання до Канцелярії польського президента. У Польщі повідомили, що вже отримали нагороду поштою.

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Польща Гданьск Кароль Навроцький
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