У прем'єра Польщі пояснили, чому не кликали Навроцького на конференцію щодо України

Президент Польщі Кароль Навроцький не буде присутнім на Конференції з відновлення України (URC-2026) у Гданську не з тієї причини, що його не запросили.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник польського уряду Адам Шлапка заявив телеканалу Polsat News .

За його словами, критика з боку канцелярії президента є політичною "грою". Формат конференції розрахований виключно на урядові делегації, а не на лідерів держав.

"Можливо, пан Рафал Лешкевич (прессекретар Навроцького, - ред.) не знає, як виглядають різні формати зустрічей. Міністр Марчин Пшидач, безперечно, це чудово знає, тож коли він ставить це під сумнів, видно, що це гра", - зауважив Шлапка.

Він також наголосив, що під час аналогічних заходів, які раніше проходили у Німеччині та Італії, місцеві президенти також не брали у них участі.

Речник польського уряду зазначив, що міжнародні зустрічі можуть мати різні формати. Як приклад він навів заходи з країнами Балтії та Північної Європи, які Навроцький раніше організовував самостійно, не запрошуючи міністрів.

"Тут взагалі немає жодної зловмисності. Але скажімо чесно: президентський палац не виявляв до цієї конференції жодного інтересу, окрім негативного", - додав Шлапка.