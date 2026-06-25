Лидер польской оппозиции возвращает государственную награду Украины

Ярослав Качиньский, лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость", объявил о намерении вернуть Украине орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил его этим орденом 1 июня 2022 - "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Что сказал Качиньский

"Я верну украинский орден князя Ярослава Мудрого, который является наивысшим. У меня есть вторая ступень. Это будет выражение моего отношения, возможно, не столько к украинцам, сколько к украинским элитам. Кроме того, это акт лояльности к нашему президенту, такие акты сегодня нужны", - заявил Качиньский.

То есть польский политик разграничил свое отношение к украинцам в целом и к представителям украинской власти.

Отдельно Качиньский подверг критике присутствие городского головы Львова Андрея Садового на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC), которая проходит в этом году в польском городе Гданьск.

"На этой конференции присутствует городской голова Львова, и независимо от того, что он бандеровец, этот человек не платит польской фирме за уже проделанную работу", - сказал он.

По мнению Качиньского, участие Садового в мероприятии свидетельствует об отношении Украины к Польше.

Что предшествовало

Напомним, польско-украинские отношения резко обострились после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ССО почетное наименование "Героев УПА".

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла - и тот направил награду обратно по почте.

Орден Белого Орла, которого Навроцкий отобрал у Зеленского, передали в Канцелярию президента Польши на хранение - его удостоверение утратит силу, а сам орден вместе с документом отправят в архив.

Как сообщало РБК-Украина, в разгар дипломатного скандала польский бизнес призвал власти обеих стран снизить напряженность. Предприниматели подчеркнули, что за годы сотрудничества между странами сформировались тысячи деловых связей, которые не следует разрушать из-за политики.