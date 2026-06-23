Політична напруга між Україною та Польщею: чи є ризики для бізнесу та торгівлі

Політична напруга між Україною та Польщею не повинна призвести до нових торговельних бар’єрів чи блокування експорту. Водночас бізнес уже має альтернативні маршрути на випадок можливих ускладнень на кордоні.

Про це в коментарі для РБК-Україна заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України (ТПП) Михайло Непран .

Головне:

Заклик польського бізнесу: підприємці Польщі просять владу двох країн знизити політичну напругу.

підприємці Польщі просять владу двох країн знизити політичну напругу. Нових бар’єрів не очікують: у ТПП не бачать підстав для додаткових обмежень у торгівлі.

у ТПП не бачать підстав для додаткових обмежень у торгівлі. Альтернативи вже працюють: бізнес має маршрути через Румунію, Словаччину, Угорщину, Чехію та Чорноморський коридор.

бізнес має маршрути через Румунію, Словаччину, Угорщину, Чехію та Чорноморський коридор. Людський фактор можливий: окремі затримки на кордоні не виключають, але системних рішень не прогнозують.

окремі затримки на кордоні не виключають, але системних рішень не прогнозують. Головний сигнал бізнесу: українські та польські компанії мають продовжувати співпрацю попри політичні суперечки.

Польський бізнес закликав до деескалації

Рада підприємництва Польщі звернулася до влади обох країн із закликом знизити напруженість у двосторонніх відносинах. Таке звернення з’явилося після загострення політичної риторики між президентами України та Польщі, повідомляє Rzeczpospolita.

У заяві наголошується, що після початку повномасштабної війни між українським та польським бізнесом сформувалися тисячі партнерських зв’язків, а Польща стала головним торговельним партнером України. Польські підприємці застерегли, що цей ''капітал довіри'' не можна втратити через політичні суперечки.

Чи можуть виникнути нові бар’єри на кордоні

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран вважає, що нинішню ситуацію не варто оцінювати лише через політичну призму.

За його словами, українська тема традиційно активізується під час виборчих кампаній у Польщі, а подібні ситуації вже виникали у 2022-2023 роках, коли польські фермери блокували кордон.

Водночас експерт не очікує, що нинішнє загострення призведе до нових офіційних обмежень для українського бізнесу.

''Президент є главою держави, але не керує урядом і виконавчою владою. Саме уряд відповідає за роботу митниці та інших структур. З боку польського уряду сьогодні ми не чуємо жодних негативних сигналів'', – зазначив Непран.

Водночас він визнав, що окремі випадки затримок чи додаткових перевірок через людський фактор повністю виключати не можна.

Бізнес уже підготувався до можливих ризиків

За словами Непрана, навіть у разі ускладнень ситуація не буде такою критичною, як кілька років тому.

Він нагадав, що сьогодні український бізнес вже має відпрацьовані логістичні маршрути через Румунію, Словаччину, Угорщину та Чехію. Крім того, продовжує працювати Чорноморський транспортний коридор.

''Зараз ми вже маємо налагоджені альтернативні маршрути. Це вже не той період, коли море було закрите і запасних варіантів майже не існувало. Якщо навіть виникнуть певні ускладнення, це буде неприємно, але не критично'', – пояснив він.

На думку експерта, заява польських підприємців також свідчить про те, що в Польщі є достатньо представників бізнесу та влади, які зацікавлені у збереженні нормальних економічних відносин.

Як українському бізнесу реагувати на заклик польських колег

Коментуючи звернення польських підприємців, Непран зазначив, що українські бізнес-асоціації підтримують заклики до деескалації.

За його словами, найкращою відповіддю має стати продовження співпраці та роботи без втягування бізнесу в політичне протистояння.

''Ми підтримуємо ці заклики. Потрібно знижувати напругу й вирішувати всі питання мирним шляхом. Як сказав президент, політики розберуться зі своїми питаннями, а бізнес має продовжувати працювати. Тому найкращий крок зараз – виконувати цей заклик і працювати далі'', – підсумував перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України.

Що передувало

Напруження у відносинах між Україною та Польщею посилилося після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій ''Північ'' почесну назву ''імені Героїв УПА''. У Польщі це викликало різку критику, оскільки значна частина польського суспільства та політикуму пов’язує УПА з подіями Волинської трагедії 1943-1944 років.

У відповідь Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України та висловило офіційний протест. Президент Польщі Кароль Навроцький також заявив про намір відкликати у Володимира Зеленського Орден Білого Орла, найвищу державну нагороду країни.

Попри це, польські підприємці закликали не допустити подальшої ескалації. У Раді підприємництва наголосили, що за останні роки бізнес двох країн побудував тисячі партнерських зв’язків, а Польща стала найбільшим торговельним партнером України. Вони застерегли, що політичний конфлікт може підірвати накопичений ''капітал довіри'' між країнами.

Експерти також звертають увагу, що нинішня ситуація розгортається на тлі внутрішньополітичної боротьби в Польщі. Водночас уряд прем’єр-міністра Дональда Туска зберігає прагматичний курс щодо співпраці з Україною, тому, на думку аналітиків, ризик серйозного погіршення економічних відносин наразі залишається обмеженим.