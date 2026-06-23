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У Навроцького розповіли, що буде з відібраним у Зеленського орденом

00:40 23.06.2026 Вт
2 хв
Нагороду більше не зможуть вручити нікому
aimg Юлія Маловічко
У Навроцького розповіли, що буде з відібраним у Зеленського орденом Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
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Орден Білого Орла, якого президента Володимира Зеленського позбавив польський лідер Кароль Навроцький, передадуть на зберігання до Канцелярії президента Польщі. Нагороду вже отримали поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника польського президента Рафала Лескевича в інтерв’ю Polsat News.

За його словами, повернений орден уже надійшов до Канцелярії президента.

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", – заявив Лескевич.

Він пояснив, що нагорода залишиться на зберіганні, оскільки є найвищою державною відзнакою Польщі. Посвідчення до ордена втратить чинність, а саму нагороду разом із документом передадуть до архіву Канцелярії президента.

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Ще речник польского лідера висловив переконання, що ситуація навколо ордена не призведе до подальшого загострення відносин між Варшавою та Києвом.

"До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена Білого орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу", - цитує видання Лескевича.

Чому Зеленського позбавили ордена

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої та найстарішої державної нагороди країни, яку вручають за видатні цивільні та військові заслуги перед державою.

У Варшаві пояснили це рішення найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА, що обурило представників Польщі, озираючись на історичне минуле.

Як відомо, поляки виступають проти героїзації організації УПА та ОУН, пов'язуючи це з Волинською трагедією 1943–1944 років.

Зазначимо, що слідом за Зеленським від нагороди відмовились його попередники. Згодом президент вирішив відправити нагороду до Польщі поштою, що обурило Кароля Навроцького.

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