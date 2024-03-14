Лідер меншості в Палаті представників озвучив дедлайн для схвалення допомоги Україні

Конгресмен висунув спікеру Майку Джонсону і парламентарям чіткий дедлайн для ухвалення пакету фінансової допомоги Україні на оборонні потреби.

"Час тікає, і ми маємо довести двопартійний законопроект національної безпеки до кінця перед тим, як ми покинемо місто в наступну п'ятницю, 22 березня - перед тим, як ми покинемо місто. Було б безвідповідально поступити інакше", - сказав Джеффріс.

Додамо, що екс-голова Палати представників Ненсі Пелосі також звернулася до спікера Джонсона щодо законопроекту про допомогу.

"Веди, слідуй або відійди з дороги", - сказала вона.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів: 47,69 млрд доларів проти заявлених 60,06 млрд доларів.

У Палаті представників розпочали збір підписів, щоб винести на голосування законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на 96 млрд доларів.

Тим часом республіканці готують альтернативний законопроект про допомогу Україні. Його мають представити після 22 березня.

Президент Байден заявив, що без схвалення Конгресом законопроекту, фінансування закупівлі озброєнь США для України не зможе поновитися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.