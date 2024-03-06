У Конгресі США розповіли, коли представлять альтернативний законопроект про допомогу Україні

У Палаті представників США планують представити альтернативний законопроект із фінансуванням допомоги Україні вже після 22 березня.

Про це заявив голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Ману Раджу у Twitter .

Він розповів, що законопроект представлять після того, як 22 березня Конгрес вирішить питання щодо фінансування уряду.

При цьому він припустив, що спікер Палати представників Майк Джонсон підтримає таку ініціативу.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Майкл Маккол зайнявся доопрацюванням сенатського законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів, щоб його підтримали республіканці.

Він хотів винести законопроект про надання фінансової допомоги Україні до кінця березня, або у квітні.

За інформацією CNN, новий законопроект передбачатиме виділення 66 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без гуманітарної допомоги, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом багатьох демократів.

Також у документ додадуть норму, згідно з якою буде заборонено в'їзд до США нелегальних іммігрантів доти, доки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном.

Варто зауважити, що сенатський законопроект передбачав понад 60 млрд доларів лише на фінансування допомоги Україні.