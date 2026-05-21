Лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи утвердил директиву, согласно которой запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, не должны вывозиться за пределы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Уран останется в Иране

По данным двух высокопоставленных источников в Иране, указ Хаменеи закрепляет подход, при котором стратегические запасы обогащенного урана должны храниться внутри страны.

Власти считают, что их вывоз может повысить уязвимость Ирана перед возможными ударами со стороны США и Израиля.

Отмечается, что решение было принято на фоне продолжающихся переговоров, в которых Вашингтон настаивает на вывозе материалов как одном из условий возможного соглашения.

Конфликт вокруг условий сделки

По информации израильских чиновников, ранее президент США Дональд Трамп заверял Израиль, что высокообогащенный уран должен быть вывезен из Ирана в рамках будущего соглашения. Однако Тегеран категорически не соглашается с таким подходом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет считать конфликт завершенным, пока Иран не лишится запасов обогащенного урана, не прекратит поддержку союзных вооруженных групп и не ограничит ракетные программы.

Ядерная программа и позиция Тегерана

Западные страны, включая США и Израиль, давно обвиняют Иран в стремлении к созданию ядерного оружия, указывая на уровень обогащения урана до 60%, что значительно превышает гражданские потребности.

В Тегеране эти обвинения отвергают, утверждая, что программа носит исключительно мирный характер.

Иранские источники также отмечают, что возможны технические решения для контроля запасов под наблюдением МАГАТЭ, однако вопрос их вывоза остается ключевым предметом разногласий.

Переговоры в условиях недоверия

На фоне нестабильной ситуации стороны продолжают обсуждать возможные параметры соглашения, однако значительные разногласия сохраняются.

В Иране считают, что пауза в боевых действиях может использоваться как элемент давления, а не как шаг к миру.

Представители переговорных процессов подчеркивают, что сближение позиций возможно лишь при достижении гарантий безопасности, однако ключевые вопросы ядерной программы остаются нерешенными.