Лідер бойової ефективності на фронті: як дрон "Вампір" змінює хід війни

Чим відзначився "Вампір" впродовж 2025 року

Українцям розповіли, що дрон-бомбер "Вампір" (Vampire) української технологічно-оборонної компанії SkyFall (відомий також як "Баба Яга"), за підсумками 2025 року став найрезультативнішим засобом на полі бою.

Про це свідчать дані державної програми "Армія дронів.Бонус" (система "єБалів").

"Вампір" - надійний інструмент наших захисників (фото: надане РБК-Україна)

Так, за підсумками 2025 року Vampire підтвердив статус найбільш універсальної платформи, очоливши рейтинги за кількома ключовими категоріями:

найрезультативніший засіб на полі бою;

⁠№1 за ураженням особового складу противника;

⁠№1 за ураженнями серед коптерів-бомберів;

⁠№1 за кількістю замовлень Силами безпеки та оборони України у сегменті бомберів на платформі Brave1 Market.

Vampire - найрезультативніший за ураженнями серед коптерів-бомберів (фото: надане РБК-Україна)

Експерти пояснили, що досягнуті результати стали можливими завдяки системній роботі та професіоналізму українських воїнів, які щоденно застосовують ці платформи безпосередньо в бойових умовах.

"Загалом бомбери "Вампір" уже виконали понад 2,5 мільйона бойових місій та завдали противнику уражень на десятки мільярдів доларів", - повідомили громадянам.

"Вампірами" знищують передній край та укріплені позиції противника, техніку й живу силу.

Також бомбер використовують для дистанційного мінування та виконання логістичних завдань (зокрема доставки води, продовольства, медикаментів і спорядження на передові позиції - для підтримки піхотних підрозділів у зоні бойових дій).

Дрон-бомбер допомагає українським військовим за різних обставин (фото: надане РБК-Україна)

Насамкінець українцям повідомили, що в цілому (за підсумками роботи програми "Армія дронів.Бонус") у 2025 році Силами безпеки та оборони України: