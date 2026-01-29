Лідер бойової ефективності на фронті: як дрон "Вампір" змінює хід війни

У 2025 році дрон-бомбер "Вампір" (Vampire), відомий також як "Баба Яга", став найрезультативнішим засобом на полі бою - за даними держпрограми "Армія дронів.Бонус".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані, представлені під час масштабного заходу "Армія дронів 2025" за участі президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Михайла Федорова.
Українцям розповіли, що дрон-бомбер "Вампір" (Vampire) української технологічно-оборонної компанії SkyFall (відомий також як "Баба Яга"), за підсумками 2025 року став найрезультативнішим засобом на полі бою.
Про це свідчать дані державної програми "Армія дронів.Бонус" (система "єБалів").
Так, за підсумками 2025 року Vampire підтвердив статус найбільш універсальної платформи, очоливши рейтинги за кількома ключовими категоріями:
Експерти пояснили, що досягнуті результати стали можливими завдяки системній роботі та професіоналізму українських воїнів, які щоденно застосовують ці платформи безпосередньо в бойових умовах.
"Загалом бомбери "Вампір" уже виконали понад 2,5 мільйона бойових місій та завдали противнику уражень на десятки мільярдів доларів", - повідомили громадянам.
"Вампірами" знищують передній край та укріплені позиції противника, техніку й живу силу.
Також бомбер використовують для дистанційного мінування та виконання логістичних завдань (зокрема доставки води, продовольства, медикаментів і спорядження на передові позиції - для підтримки піхотних підрозділів у зоні бойових дій).
Насамкінець українцям повідомили, що в цілому (за підсумками роботи програми "Армія дронів.Бонус") у 2025 році Силами безпеки та оборони України:
