Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон "Вампир" меняет ход войны

Чем отличился "Вампир" в течение 2025 года

Украинцам рассказали, что дрон-бомбер "Вампир" (Vampire) украинской технологически-оборонной компании SkyFall (известный также как "Баба Яга"), по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя.

Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система "єБалів").

"Вампир" - надежный инструмент наших защитников (фото: предоставлено РБК-Украина)

Так, по итогам 2025 года Vampire подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:

самое результативное средство на поле боя;

№1 по поражению личного состава противника;

№1 по поражениям среди коптеров-бомберов;

№1 по количеству заказов Силами безопасности и обороны Украины в сегменте бомберов на платформе Brave1 Market.

Vampire - самый результативный по поражениям среди коптеров-бомберов (фото: предоставлено РБК-Украина)

Эксперты объяснили, что достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях.

"В целом бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов", - сообщили гражданам.

"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу.

Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач (в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции - для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий).

Дрон-бомбер помогает украинским военным при различных обстоятельствах (фото: предоставлено РБК-Украина)

В завершение украинцам сообщили, что в целом (по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус") в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины: