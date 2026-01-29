Лидер боевой эффективности на фронте: как дрон "Вампир" меняет ход войны

В 2025 году дрон-бомбер "Вампир" (Vampire), известный также как "Баба Яга", стал самым результативным средством на поле боя - по данным госпрограммы "Армия дронов.Бонус".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, представленные во время масштабного мероприятия "Армия дронов 2025" при участии президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Михаила Федорова.
Украинцам рассказали, что дрон-бомбер "Вампир" (Vampire) украинской технологически-оборонной компании SkyFall (известный также как "Баба Яга"), по итогам 2025 года стал самым результативным средством на поле боя.
Об этом свидетельствуют данные государственной программы "Армия дронов.Бонус" (система "єБалів").
Так, по итогам 2025 года Vampire подтвердил статус наиболее универсальной платформы, возглавив рейтинги по нескольким ключевым категориям:
Эксперты объяснили, что достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе и профессионализму украинских воинов, которые ежедневно применяют эти платформы непосредственно в боевых условиях.
"В целом бомберы "Вампир" уже выполнили более 2,5 миллиона боевых миссий и нанесли противнику поражений на десятки миллиардов долларов", - сообщили гражданам.
"Вампирами" уничтожают передний край и укрепленные позиции противника, технику и живую силу.
Также бомбер используют для дистанционного минирования и выполнения логистических задач (в частности доставки воды, продовольствия, медикаментов и снаряжения на передовые позиции - для поддержки пехотных подразделений в зоне боевых действий).
В завершение украинцам сообщили, что в целом (по итогам работы программы "Армия дронов.Бонус") в 2025 году Силами безопасности и обороны Украины:
