Хто такий Лев XIV: ЗМІ дізналися цікаві факти про нового Папу Римського

9 цікавих фактів про нового Папу Римського

1. Це перший Папа в історії зі Сполучених Штатів Америки.

2. Його називали "найменш американським" серед американських кардиналів.

Так метафорично його називали через те, що народившись в Чикаго (штат Іллінойс, США), Прево більшу частину свого життя прожив у Перу. Зокрема, протягом десяти років керував августинською семінарією в місті Трухільйо.

У 2014 Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором єпархії Чіклайо. З 2020 по 2021 рік Прево служив апостольським адміністратором Кальяо. А з 2018 по 2023 рік обіймав посади віце-президента та члена постійної ради Конференції єпископів Перу.

3. Очікується, що новий понтифік продовжить реформи свого попередника, покійного Франциска.

Зокрема, Прево близький до бачення Франциска про довкілля, служіння бідним і мігрантам. Він також підтримував ідею дозволити розлученим і повторно одруженим католикам приймати Святе Причастя.

4. Папа Франциск бачив у ньому лідера.

За словами ватиканського кореспондента CNN Крістофера Лемба, покійний Папа Франциск дуже поважав Прево. Зокрема він зазначав: "Очевидно, що Папа Франциск щось бачив у ньому - він бачив у ньому здібного лідера".

5. Він є членом Ордену святого Августина.

Новий Папа Римський Лев XIV є членом Ордену святого Августина та більш як десять років обіймав посаду генерального настоятеля цього Ордену.

Навіть у своїй першій промові понтифік наголосив, що він є сином святого Августина, і процитував відому фразу святого: "з вами я християнин, а для вас єпископ". Це відображає ідею, що всі люди в церковній ієрархії - від лідерів до пересічних членів - йдуть поряд.

6. Досвідчений лідер, призначений Папою Франциском на ключові посади.

З 2023 року Прево обіймав одну з найвпливовіших посад у Ватикані. Він був префектом Дикастерії у справах єпископів - установи, яка обирає та керує єпископами в усьому світі.

30 вересня 2023 Франциск звів Прево до рангу кардинала. Протягом перших місяців він зберігав стриманість у спілкуванні зі ЗМІ, але його цінували за вміння слухати та ефективно вирішувати питання.

Також у 2023 році Прево став президентом Папської комісії у справах Латинської Америки.

7. Американець з перуанським громадянством.

69-річний кардинал має подвійне громадянство Сполучених Штатів Америки та Перу. Понтифік як член ордену августинців понад 15 років працював місіонером у Перу, де служив єпископом Чіклайо. Згодом отримав громадянство цієї країни.

7. Ім’я Лев має символічне значення.

Це ім’я несе в собі глибоке символічне значення і пов'язане з історією церкви. Також воно відсилає до таких видатних Пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, та Лев XIII, котрий активно працював над соціальним вченням церкви в період революційних змін.

8. Має ступінь бакалавра математики.

Роберт Френсіс Прево має ступінь бакалавра наук з математики Віллановського університету, а також ступінь магістра богослов'я Католицького богословського союзу в Чикаго, а також ліценціат та докторат з канонічного права Папського коледжу Святого Томи Аквінського в Римі.

9.Фанат тенісу.

"Я вважаю себе справжнім тенісистом-аматором. Після від'їзду з Перу у мене було мало часу для тренувань, але я з нетерпінням чекаю повернення на корт»" - розповідав Превост в інтерв'ю.

Крім того, у вільний час понтифік любить читати, гуляти та подорожувати.

9. Американський журнал TIME опублікував нову обкладинку, присвячену новому Папі Римському.