Кто такой Лев XIV: СМИ узнали интересные факты о новом Папе Римском

9 интересных фактов о новом Папе Римском

1. Это первый Папа в истории из Соединенных Штатов Америки.

2. Его называли "наименее американским" среди американских кардиналов.

Так метафорически его называли из-за того, что родившись в Чикаго (штат Иллинойс, США) Прево большую часть своей жизни прожил в Перу. В частности, в течение десяти лет руководил августинской семинарией в городе Трухильо.

В 2014 Папа Франциск назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо. С 2020 по 2021 год Прево служил апостольским администратором Кальяо. А с 2018 по 2023 год занимал должности вице-президента и члена постоянного совета Конференции епископов Перу.

3. Ожидается, что новый понтифик продолжит реформы своего предшественника, покойного Франциска.

В частности, Прево близок к видению Франциска об окружающей среде, служении бедным и мигрантам. Он также поддерживал идею разрешить разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое Причастие.

4. Папа Франциск видел в нем лидера.

По словам ватиканского корреспондента CNN Кристофера Лемба, покойный Папа Франциск очень уважал Прево. В частности он отмечал: "Очевидно, что Папа Франциск что-то видел в нем - он видел в нем способного лидера".

5. Он является членом Ордена святого Августина.

Новый Папа Римский Лев XIV является членом Ордена святого Августина и более десяти лет занимал должность генерального настоятеля этого Ордена.

Даже в своей первой речи понтифик подчеркнул, что он является сыном святого Августина, и процитировал известную фразу святого: "с вами я христианин, а для вас епископ". Это отражает идею, что все люди в церковной иерархии - от лидеров до рядовых членов - идут рядом.

6. Опытный лидер, назначенный Папой Франциском на ключевые должности.

С 2023 года Прево занимал одну из самых влиятельных должностей в Ватикане. Он был префектом Дикастерии по делам епископов - учреждения, которое выбирает и руководит епископами во всем мире.

30 сентября 2023 года Франциск возвел Прево в ранг кардинала. В течение первых месяцев он сохранял сдержанность в общении со СМИ, но его ценили за умение слушать и эффективно решать вопросы.

Также в 2023 году Прево стал президентом Папской комиссии по делам Латинской Америки.

7. Американец с перуанским гражданством.

69-летний кардинал имеет двойное гражданство Соединенных Штатов Америки и Перу. Понтифик как член ордена августинцев более 15 лет работал миссионером в Перу, где служил епископом Чиклайо. Впоследствии получил гражданство этой страны.

7. Имя Лев имеет символическое значение.

Это имя несет в себе глубокое символическое значение и связано с историей церкви. Также оно имеет отсылку к таким выдающимся Папам, как Лев Великий, который укрепил церковь, и Лев XIII, который активно работал над социальным учением церкви в период революционных изменений.

8. Имеет степень бакалавра математики.

Роберт Фрэнсис Прево имеет степень бакалавра наук по математике Виллановского университета, а также степень магистра богословия Католического богословского союза в Чикаго, а также лиценциат и докторат по каноническому праву Папского колледжа Святого Фомы Аквинского в Риме.

9. Фанат тенниса.

"Я считаю себя настоящим теннисистом-любителем. После отъезда из Перу у меня было мало времени для тренировок, но я с нетерпением жду возвращения на корт", - рассказывал Превост в интервью.

Кроме того, в свободное время понтифик любит читать, гулять и путешествовать.

9. Американский журнал TIME опубликовал новую обложку, посвященную новому Папе Римскому.